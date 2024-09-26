Республиканцы не хотят говорить с Зеленским

Республиканцы не хотят говорить с ЗеленскимПеред выборами партийцы решили избегать украинского вопроса
Экс-президент США и кандидат от республиканской партии на ноябрьских выборах Дональд Трамп не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники в окружении Трампа 25 сентября сообщило Associated Press. Собеседник агентства рассказал, что в расписании бывшего главы государства нет переговоров с Зеленским. В тот же день спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил журналистам, что не уверен в своей возможности встретиться с президентом Украины. «Не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание заседаний изменилось. Текучка», – сказал политик.
Некоторые республиканцы недовольны действиями Зеленского, прибывшего в США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН. Одной из причин могут быть его высказывания в интервью журналу The New Yorker 22 сентября. В нем Зеленский заявил, что Трамп «не понимает, как установить мир», а кандидата в вице-президенты Джеймса Вэнса и вовсе назвал «слишком радикальным».
По прибытии в США Зеленский направился на завод по производству артиллерийских снарядов, расположенный в Пенсильвании – самом большом с точки зрения голосов выборщиков колеблющемся штате. В таких штатах республиканцы и демократы имеют почти равные шансы на победу, и именно там определяется будущий президент. В этом некоторые республиканцы увидели политический мотив, направленный на поддержку вице-президента и кандидата от демократов Камалы Харрис. «Зеленский открыто проводит кампанию для демократов в колеблющейся Пенсильвании», – написал на своей странице в X (бывший Twitter) сенатор-республиканец Эрик Шмидт.
Сам Трамп тоже упомянул Зеленского на своем предвыборном митинге в Пенсильвании 24 сентября. «Я думаю, Зеленский – лучший торговец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну (США. – «Ведомости»), он забирает $60 млрд. Он очень хочет, чтобы они (демократы. – «Ведомости») выиграли эти выборы», – сказал экс-президент.
Трамп испытывает личную неприязнь к Зеленскому, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Что же касается военной помощи Украине, то, как говорит эксперт, формирование пакетов помощи находится в руках исполнительной власти и его можно прекратить «одним росчерком пера». В 2019 г. Трамп, будучи президентом, на некоторое время приостановил военную помощь Украине. Но конгрессмены, в том числе республиканцы, вынудили его возобновить поставки.
Васильев считает, что сейчас сам Трамп заинтересован в начале мирного диалога с Москвой и будет оказывать давление на Зеленского, чтобы этот диалог начался. «Но учитывая, что Москва ранее неоднократно заявляла о невозможности диалога с Зеленским, можно ожидать от Трампа «перетряски» действующего украинского руководства», – сказал эксперт. Трамп считает, что основой переговоров будет не Украина в границах 1991 г., а ситуация «на земле». При этом как в республиканской партии, так и среди демократов есть проукраинское лобби, в основном состоящее из «старой гвардии». Трамп слушает их, но все равно поступает по-своему.
На том же митинге в Пенсильвании Трамп в очередной раз пообещал разрешить конфликт на Украине. «Если я выиграю выборы, я первым делом позвоню Зеленскому и президенту [Владимиру] Путину и скажу: «Вы должны заключить сделку», – сказал республиканец.
За лето стало известно о нескольких планах, которые бывшие и действующие советники Трампа готовы предложить ему для урегулирования ситуации на Украине. 18 июня бывший советник по нацбезопасности Трампа Роберт О’Брайен (2019–2021 гг.) написал статью, в которой предположил продолжение поставок «летальной» помощи при условии, что платить за нее будет ЕС. Он также допустил переговоры с Россией.
25 июня в интервью Reuters два экс-сотрудника администрации Трампа Кит Келлог и Фред Флитц рассказали о своей версии плана, согласно которой Киев сможет получать американское вооружение и другую военную помощь, только если согласится участвовать в переговорном процессе. При этом условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров. Келлог также заявил о намерении предупредить Москву, что «любой отказ» вести переговоры приведет к увеличению поддержки Украины со стороны США.
26 июля экс-госсекретарь Майк Помпео (2018–2021 гг.) написал статью, в которой предположил возможность выделения для Украины $500 млрд по программе ленд-лиза и подчеркнул, что, по его мнению, Трамп не перестанет поддерживать Киев.
11 сентября в эфире подкаст-шоу Shawn Ryan Show Вэнс также рассказал, как, возможно, будет выглядеть план Трампа: «Как мне кажется, это так будет выглядеть: Трамп скажет украинцам, русским и европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». Потом он перечислит предположительные условия этого решения: «Нынешняя демаркационная линия между Украиной и Россией становится как демилитаризованная зона <...> Украина сохраняет суверенитет, Россия получает гарантии нейтралитета от Украины. Она [Украина] не присоединяется к НАТО <...> И, думаю, это будет выглядеть приблизительно так».
По данным Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. США выделили для Украины $175 млрд. Республиканцы в конгрессе разделились на две фракции по этому вопросу. Первая выступает за поддержку Киева, но с условием предоставления плана боевых действий и разработки системы контроля расходов. Вторая призывает остановить финансирование и способствовать дипломатическому урегулированию. По данным майского исследования Pew Research Center, 31% американцев считают, что США тратят «слишком много» на поддержку Украины. В марте 2022 г. их количество составляло 7%. Из республиканцев такого мнения придерживаются 49%, из демократов – 16%.
Зеленский вряд ли самостоятельно намеревался каким-то образом поддержать демократов или республиканцев, но демократы его используют для активизации своего электората, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. «Что касается отсутствия у части республиканского истеблишмента намерений говорить с Зеленским, то это не значит, что они теперь окончательно настроены на прекращение помощи Украине», – сказал эксперт. По его словам, нынешние обещания Трампа – часть предвыборной кампании и не ясно, в какой мере он их готов реализовать. «Он хочет показать, что во всем превосходит Харрис и Байдена. Республиканцы хотят показать, что более бережно относятся к средствам налогоплательщиков, чем демократы. Поэтому они и не хотят говорить с Зеленским, который токсичен для весомой части американского электората. Но как только выборы закончатся, республиканцы будут, как и раньше, говорить с Зеленским и другими представителями Украины», – резюмировал Ярыгин.