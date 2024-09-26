Республиканцы не хотят говорить с Зеленским

Зеленский вряд ли самостоятельно намеревался каким-то образом поддержать демократов или республиканцев, но демократы его используют для активизации своего электората, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. «Что касается отсутствия у части республиканского истеблишмента намерений говорить с Зеленским, то это не значит, что они теперь окончательно настроены на прекращение помощи Украине», – сказал эксперт. По его словам, нынешние обещания Трампа – часть предвыборной кампании и не ясно, в какой мере он их готов реализовать. «Он хочет показать, что во всем превосходит Харрис и Байдена. Республиканцы хотят показать, что более бережно относятся к средствам налогоплательщиков, чем демократы. Поэтому они и не хотят говорить с Зеленским, который токсичен для весомой части американского электората. Но как только выборы закончатся, республиканцы будут, как и раньше, говорить с Зеленским и другими представителями Украины», – резюмировал Ярыгин.