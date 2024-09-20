Как поп-звезды могут повлиять на исход президентских выборов в США

Звезды могут активизировать электорат, но в меньшей степени оказать прямое влияние на его политические предпочтения, говорит младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. Американист объяснила, что Свифт и другие звезды задают тренд, а не решают за избирателей, за кого голосовать. В этом случае тренд – участие в голосовании, повышение явки. «Разумеется, и Свифт, и Опра могут привлечь Харрис новых избирателей, и в условиях высококонкурентных выборов это будет играть важную роль, но массово поменять воззрения электората им не под силу. Многие вспоминают, как Опра помогла Обаме резко расширить электорат, но это была исключительная ситуация», – отмечает эксперт.