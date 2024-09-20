Как поп-звезды могут повлиять на исход президентских выборов в США

Как поп-звезды могут повлиять на исход президентских выборов в СШАПоддержка Харрис с их стороны может помочь и Трампу
Вице-президент США и кандидат Демократической партии на ноябрьских выборах Камала Харрис провела второе интервью за все время пребывания в президентской гонке. Мероприятие состоялось 20 сентября по московскому времени на полях форума «Объединяйтесь во имя Америки». Но вопросы политику задавали не журналисты, а известная телеведущая и актриса Опра Уинфри. Среди гостей присутствовала и оскароносная актриса Мерил Стрип. По данным журналистов портала Axios, сотрудники избирательного штаба Харрис надеялись, что мероприятие мотивирует больше граждан зарегистрироваться для участия в голосовании.
Привлечение знаменитостей – один из способов достижения этой цели. Поддержка политиков со стороны представителей поп-культуры, актеров, художников или писателей стала характерной частью американских президентских кампаний с конца 1990-х гг. Многие звезды не просто раскрывают, за кого собираются голосовать, но и агитируют за конкретного кандидата. Последний громкий пример – решение певицы Тейлор Свифт поддержать Харрис после ее дебатов с экс-президентом и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом 10 сентября.
В стане демократов поддержку Свифт посчитали стратегическим преимуществом, так как у певицы обширная и активная фан-база. В течение 24 часов по ссылке, опубликованной Свифт в социальных сетях, на сайт, где объясняется процесс регистрации для принятия участия в голосовании, перешли 405 999 человек. Об этих данных сообщили в Управлении общих служб (GSA; курирует средства связи для правительственных учреждений и прочие логистические вопросы и административные задачи).
По данным некоммерчаской организации Vote.org на следующий день после дебатов, 11 сентября, ее сотрудники помогли зарегистрироваться более чем 27 000 избирателям. При этом, как отметили в NYT, средний ежедневный показатель сайта за предыдущие восемь дней составлял 8865.
Что говорят опросы и статистика
Но, согласно совместному опросу телеканала ABC News и рейтингового агентства Ipsos, проведенному с 11 по 13 июля, 81% респондентов заявили, что решение Свифт поддержать Харрис не повлияло на их политические предпочтения. Только 6% считают, что заявление звезды увеличило вероятность того, то они отдадут голос Харрис, 13% ответили наоборот: решение Свифт снизило их готовность голосовать за Харрис. При этом в ABC подчеркнули, что подавляющая часть последних состоит из избирателей Трампа.
В то же самое время поддержка Свифт не помогла Харрис резко увеличить свою популярность среди традиционно демократического электората, на который демократы в особенности надеются в 2024 г. – это молодые женщины (до 30). Из них только 8% готовы с большей долей вероятности отдать голос вице-президенту после слов Свифт, 13% – наоборот, а 78% и вовсе заявили, что поддержка поп-звезды не повлияла на их мнение.
Согласно февральскому исследованию Change Research (CR), на гипотетических выборах фанаты Свифт предпочитали Байдена Трампу: 69% против 21%. Если же сравнить отношение фанатов Свифт к Трампу и Харрис, то и тут экс-президент значительно отстает: 16% против 51%.
В августе газета The Hill провела опрос. 494 респондентам показали изображение Свифт, призывающей просто принять участие в голосовании. Остальным 495 показали вариант, где звезда агитирует голосовать за демократов. Согласно результатом опроса, первое изображение повысило мотивацию избирателей пойти на выборы. А вот второе изображение, наоборот, снизило готовность голосовать у фанатов Свифт из стана неопределившихся избирателей (одна из самых важных электоральных групп). Исследователи пришли к выводу, что прямая агитация Свифт может снизить избирательную активность неопределившегося электората.
Мнение экспертов
Звезды могут активизировать электорат, но в меньшей степени оказать прямое влияние на его политические предпочтения, говорит младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Бунина. Американист объяснила, что Свифт и другие звезды задают тренд, а не решают за избирателей, за кого голосовать. В этом случае тренд – участие в голосовании, повышение явки. «Разумеется, и Свифт, и Опра могут привлечь Харрис новых избирателей, и в условиях высококонкурентных выборов это будет играть важную роль, но массово поменять воззрения электората им не под силу. Многие вспоминают, как Опра помогла Обаме резко расширить электорат, но это была исключительная ситуация», – отмечает эксперт.
Бунина подчеркивает, что в песнях Свифт слышен посыл к молодежи, конкретно – к молодым американским девушкам. Их приоритеты немного отличаются от свойственных обычному американскому избирателю. Такой электорат больше благотворит демократам, замечает эксперт. Но нужно учитывать, что молодежь все же не очень активна на выборах.
По февральским данным CR, если инфляцию считают приоритетным вопросом 32% от всех избирателей, то из фанатов Свифт аналогично высказался 21%. Миграционные проблемы считают важным фактором 37% избирателей, а из фанатов Свифт – 16%. В то же самое время для последних наиболее важными вопросами являются тема права на аборт и проблемы, связанные со свободным оборотом оружия: 39 и 30% соответственно (у избирателей в целом – 21% и 17%).
Бунина также подчеркнула, что отсутствие в стане сторонников Трампа такого же количества и «калибра» звезд вряд ли ему сильно мешает, а возможно, и укрепляет его имидж «борца против системы». Эксперт напомнила, что в 2016 г. абсолютное большинство звезд кино, музыки и искусства в целом поддержали тогдашнего кандидата от демпартии экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, но это не помешало Трампу победить.
Экс-президент также пытается повысить популярность за счет дружбы с известными личностями. В начале августа Трамп давал интервью миллиардеру Илону Маску, а также участвовал в записи подкастов нескольких блогеров, аудитория которых достигает или превышает 1 млн человек.
Но обращение к таким медийным личностям вряд ли сильно расширит пул избирателей Трампа, полагает доцент кафедры американских исследований РГГУ Антон Панов. Он считает их уже склонными голосовать за экс-президента, который больше времени уделяет укреплению своей электоральной базы, нежели ее увеличению за счет колеблющихся избирателей.
Американист делает вывод, что в целом позиция звезд не имеет массового влияния на итоговое решение электората. «В начале 2000-х гг., когда это было ново, такие высказывания могли возыметь эффект. В наше время все публичные люди в США непременно высказывают свою политическую позицию. И этим уже никого не удивишь, а значит, все фаны слышат, но вряд ли все прислушиваются», – резюмировал Панов.
По данным агрегатора опросов Real Clear Politics, Харрис опережает Трампа на 1,9 п. п.: 49,4% против 47,4%. На этом этапе президентской гонки в 2020 г. нынешний президент США Джо Байден опережал Трампа на 6,5 п. п.