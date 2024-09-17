До президентских выборов в США осталось 50 дней

До президентских выборов в США осталось 50 днейХаррис незначительно лидирует, на Трампа пытались совершить новое покушение
До официального дня голосования на президентских выборах в США осталось ровно 50 дней. Кандидат от республиканцев, экс-глава государства Дональд Трамп и действующий вице-президент, демократ Камала Харрис идут ноздря в ноздрю.
Но осенью 2024 г. расклад сил значительно отличается от того, что наблюдалось год назад. С середины октября 2023 г. по август 2024 г. Трамп был фаворитом гонки, обгоняя сначала действующего президента США Джо Байдена, а позже, после снятия кандидатуры последнего 21 июля, и Харрис.
Но кандидат от демократов сумела воодушевить партийный электорат и выстраивает «коалицию» избирателей, необходимую для победы: женщины, расовые меньшинства, синие воротнички и молодежь – все, кто помог Байдену в 2020 г.
Трамп, чья кандидатура казалась почти непобедимой после дебатов с Байденом 27 июня и попытки покушения 13 июля, остается серьезным противником, но перестал выглядеть безоговорочным фаворитом. Приостановка кампании независимого кандидата Роберта Кеннеди незначительно увеличила шансы Трампа.
Агрегатор опросов Five Thirty Eight (538) дает разрыв между Трампом и Харрис в 2,6 п. п. в ее пользу: 48,1% против 45,4%. В день выборов 2016 г. преимущество экс-госсекретаря Хиллари Клинтон перед Трампом было 3,9 п. п.: 45,7% против 41,8%. Поэтому эти 50 дней Харрис и Трамп посвятят попыткам убедить неопределившихся или колеблющихся избирателей.
Силы сторон
Деньги в кампании играют не главную, но важную роль. В августе Харрис собрала пожертвований на $361 млн, а Трамп – на $130 млн. Она опережает его не только по сборам, но и по объему средств на руках. У избирательного штаба Трампа на его счетах $295 млн, команда Харрис заявила о $404 млн. Официальные данные за август еще не опубликованы Федеральной избирательной комиссией.
Немалую роль играют волонтеры, агитирующие за кандидатов. Как сообщил штаб Харрис в конце июля, за неделю с ее вступления в гонку к кампании присоединилось 170 000 волонтеров. За три дня съезда демпартии, прошедшего в конце августа, желающие записались на 290 000 смен.
Трамп и его союзники готовятся развернуть более 100 000 волонтеров, включая юристов в колеблющихся штатах, наблюдающих за подсчетом голосов. Об этом в апреле совместно заявили кампания Трампа и нацкомитет республиканцев.
Цели сторон
Трамп и Харрис будут бороться за семь колеблющихся штатов, где у республиканцев и демократов равные шансы. Именно там в большинстве случае определяется победитель. Каждые выборы их список меняется. В 2024 г. их семь: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
По последним данным массивов опросов «538», Харрис опережает Трампа в четырех из них (за день до второго покушения – в пяти). Пройди выборы сегодня, она получила бы 276 голосов выборщиков из нужных 270.
По тратам кандидатов на рекламу можно отследить, как обе кампании видят путь к победе: 54,4% расходов республиканцев на рекламу с марта по сентябрь зарегистрировано в «ржавом поясе» (Висконсин, Джорджия и Мичиган). Показатель демократов там составил 46,6%. Согласно AdImpact, с 13 сентября по 5 ноября оба кандидата зарезервировали рекламное время в колеблющихся штатах на $546,8 млн. Доля Харрис и ее союзников там составляет 61%. Она тратит на рекламу больше Трампа.
Но команда Трампа работает на опережение и старается привлечь самую неактивную часть электората в колеблющихся штатах. Их в США называют «нечастыми» избирателями. Такие зарегистрированы недавно и пропускают промежуточные выборы, праймериз и даже президентские выборы. По данным опроса газеты The New York Times и Сиенского колледжа от 8 сентября, среди не голосовавших в 2020 г. Трамп опережает Харрис на 9 п. п.: 49% против 40%.
Что будет дальше
Одной из последних попыток привлечь к себе избирателей были дебаты 10 сентября. Оба кандидата уходили от вопросов, но, по данным YouGov, 54% зарегистрированных избирателей отдают победу на дебатах Харрис, а 31% – Трампу. Опросы показывают, что слабыми местами Харрис являются экономика и миграция, а у Трампа – состояние демократии и здравоохранение, включая аборты.
Вечером 15 сентября стало известно о второй попытке покушения на экс-президента. Теперь Трамп был полностью цел и невредим: подозреваемый не добрался до него и оказался в 270–460 м. Стрелок смог проникнуть на территорию гольф-клуба, но попал в перестрелку с охраной. Демократам будет трудно отделаться от этой истории: личность нынешнего стрелка более неудобна, чем тот, кто стрелял 13 июля, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, убежденный сторонник демпартии и помощи Киеву. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина вербовал граждан США в ВСУ. Расследование ведет Секретная служба США.
Но Васильев полагает, что и Трамп вряд ли получит тот же позитивный для рейтинга эффект, как после первого покушения.
Согласно сервису политических ставок Polymarket, после покушения шансы Трампа не изменились – 49%, а Харрис потеряла 1 п. п. (50%).
При этом сейчас фаворит гонки – Харрис. Для сохранения позиции у нее достаточно средств, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он считает, что кампания Трампа не особо эффективно справляется с дискредитацией Харрис и ситуацию в пользу Трампа может изменить лишь кризис регионального или международного масштаба.
Кроме подготовки к самим выборам идет разработка стратегии действий после голосования, полагает Васильев. Он считает, что ни одна из сторон не признает победу другой и США ждут месяцы нестабильности, судебных исков и возможных беспорядков. Васильев подчеркнул, что при нынешнем раскладе сил поддержка части электората Кеннеди вряд ли поможет Трампу. Опросы же не дают полной картины, заметил эксперт. «Харрис может опередить Трампа по голосам избирателей на несколько миллионов, а у Трампа есть шансы победить по голосам выборщиков. В опросах не учитывают голоса сторонников Трампа, скрывающих это намеренно, как в 2016 г.», – заключил Васильев.