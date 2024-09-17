До президентских выборов в США осталось 50 дней

Вечером 15 сентября стало известно о второй попытке покушения на экс-президента. Теперь Трамп был полностью цел и невредим: подозреваемый не добрался до него и оказался в 270–460 м. Стрелок смог проникнуть на территорию гольф-клуба, но попал в перестрелку с охраной. Демократам будет трудно отделаться от этой истории: личность нынешнего стрелка более неудобна, чем тот, кто стрелял 13 июля, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.