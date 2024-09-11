Дональд Трамп и Камала Харрис впервые столкнулись на дебатах

Потом модераторы решили уточнить у Харрис, почему она поменяла свое мнение по таким вопросам, как фрекинг (метод добычи нефти, вызывающий экологические вопросы) и оборот оружия. Они напомнили, что в ходе своей первой президентской кампании в 2019 г. Харрис выступала за запрет фрекинга и поддерживала программу выкупа вооружения у населения. В этом случае вице-президент также попыталась уйти от прямого ответа и заявила, что ее ценности никогда не менялись.