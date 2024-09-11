Дональд Трамп и Камала Харрис впервые столкнулись на дебатах

Дональд Трамп и Камала Харрис впервые столкнулись на дебатахЭксперты считают их более успешными для кандидата от демократов
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и претендент от демократов вице-президент Камала Харрис приняли участие во вторых президентских дебатах, которые прошли на телеканале ABC 11 сентября по московскому времени.
Мероприятие началось неожиданно с рукопожатия, которое инициировала Харрис. Сам момент показался значимым, учитывая, что в последний раз люди в статусе кандидатов в президенты пожимали друг другу руки в сентябре 2016 г. Тогда состоялись первые дебаты Трампа и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.
На нынешних дебатах были затронуты как внутренние, так и внешнеполитические темы.
Внутренняя политика
Дебаты начались с самого важного для американских избирателей вопроса – экономики. И Трамп, и Харрис пытались не столько обосновать эффективность своего плана на этом направлении, сколько доказать непригодность предлагаемого оппонентом. Республиканец обвинил демократку в некомпетентности, а она ответила тирадой о том, как он и его политика осложнят жизнь обычных американских граждан.
Второй вопрос был связан с абортами. Трамп изо всех сил пытался выбрать удобную для себя позицию. Он подчеркнул, что не собирается запрещать аборты на федеральном уровне, и несколько раз повторил привычный для себя тезис о желании «демократов» проводить аборты на девятом месяце беременности, а также «казнить» уже родившихся младенцев. Харрис парировала одной позицией: аборт – это гражданское право и личное дело любой американки.
Далее ведущие перешли к, казалось бы, более удобной теме для Трампа – миграционному кризису, который вошел в острую фазу в президентство Байдена. Экс-президент не упустил возможность обвинить Харрис в неспособности решить эту проблему, называя ее «царицей границы» (намек на то, что Харрис была посланником в страны Центральной Америки по вопросам борьбы с нелегальной миграцией).
На этот раз уже вице-президент искала удобный ответ и неожиданно попыталась перевести тему разговора. Парировать выпад оппонента по теме миграции ей не удалось, но она сумела задеть Трампа, рассказав о том, как люди из скуки уходят с его предвыборных митингов. Он не остался в долгу и заявил, что на ее митинги «вообще никто не ходит».
Потом модераторы решили уточнить у Харрис, почему она поменяла свое мнение по таким вопросам, как фрекинг (метод добычи нефти, вызывающий экологические вопросы) и оборот оружия. Они напомнили, что в ходе своей первой президентской кампании в 2019 г. Харрис выступала за запрет фрекинга и поддерживала программу выкупа вооружения у населения. В этом случае вице-президент также попыталась уйти от прямого ответа и заявила, что ее ценности никогда не менялись.
Внутриполитическую часть дебатов оппоненты завершили перебранкой о событиях 6 января 2021 г., когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Трамп повторил тезис об «украденных» выборах, а Харрис рассказала об опасности, в которой якобы окажется американская демократия в случае переизбрания экс-президента, назвав события 6 января самой большой атакой на демократию со времен Гражданской войны в США.
Внешняя политика
Если внутреннюю политику в целом обсуждали час с небольшим, то внешней посвятили чуть более 20 минут. За это время кандидаты в президенты затронули Израиль, Украину и Афганистан.
Трамп обвинил Харрис в ненависти к Израилю и предположил, что в случае ее победы это государство перестанет существовать. «Она ненавидит Израиль. Если она станет президентом, я верю, что Израиля не будет через два года», – сказал бывший президент. Харрис заявила о поддержке права Израиля на самозащиту и подчеркнула приверженность к подходу «два государства для двух народов».
Говоря об Украине, кандидаты соревновались в том, кто был более слабым переговорщиком с Россией. Трамп несколько раз упомянул, что он «остановил» сооружение газопровода «Северный поток – 2» и уличил Байдена с Харрис в слабости перед Москвой. Харрис, в свою очередь, обвинила Трампа в непонимании вопросов национальной безопасности и неспособности вести переговоры на равных с президентом России Владимиром Путиным. «Он [Путин. – “Ведомости”] съест вас на обед», – сказала Трампу Харрис.
В связи с темой Украины Трамп подчеркнул необходимость большего финансового участия европейских стран в оказании помощи Киеву. Он заявил, что способен урегулировать конфликт еще до инаугурации.
Харрис также решила использовать внешнеполитическую тему напрямую в своих внутриполитических интересах. Дискутируя о России и Украине, она заявила, что Москва якобы угрожает безопасности Польши, и вспомнила, что в колеблющемся штате Пенсильвания проживают 800 000 американцев польского происхождения.
Последний пункт внешнеполитической части был связан с Афганистаном. И тут труднее было Харрис. Ей пришлось оправдать неудачный процесс свертывания американского военного присутствия на территории страны в августе 2021 г. тем, что «налогоплательщики Америки больше не тратят $300 млн в день» на «бесконечные войны». Кроме того, она обвинила Трампа в заключении «худшей» сделки по выходу США из Афганистана и в расширении рядов «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) как непосредственного результата той сделки.
В ответ Трамп вновь подчеркнул провал операции по выходу из Афганистана. «И эти люди организовали самый ужасный уход, на мой взгляд, самый постыдный момент в истории нашей страны», – сказал экс-президент.
Что говорят избиратели
По окончании дебатов было проведено несколько экспресс-опросов. По данным совместного исследования либерального телеканала CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей считают именно Харрис победителем этих дебатов. Журналисты консервативного телеканала Fox News поговорили с фокус-группой, большинство членов которой присудили победу Харрис. Газета The Washington Post также поговорила с потенциальными избирателями. Из 25 опрошенных 23 считают, что Харрис выступила лучше.
О победе вице-президента на дебатах говорят и эксперты мейнстримных американских СМИ. Они подчеркивают, что по сравнению с «растерянным» Трампом, Харрис выглядела более уверенной и последовательной.
Интересна также реакция рынка, а именно ставки американцев на одного из кандидатов. Согласно сервису политических ставок Polymarket, к 10:00 по мск 11 сентября шансы Харрис на победу на выборах составляют 50%, Трампа – 49%. При этом, еще ночью 10 сентября он опережал ее с 52%.
Что говорят эксперты
Харрис – главный бенефициар прошедшего словесного поединка против Трампа, ей удалось переизобрести себя в глазах избирателя, говорит руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.
Эксперт объясняет, что Харрис грамотно расставила политтехнологические ловушки на этих дебатах. С первых слов она обвинила Трампа в том, что избиратели услышат много лжи и фейков. После она смогла противодействовать его стратегии сводить любой вопрос к проблеме нелегальных мигрантов, где сама не может похвастаться результатами. И это сработало.
Трамп сосредоточился на критике администрации Байдена и пытался привязать Харрис ко всем ее решениям. Но он словно забыл, что дебатирует не с действующим президентом, а его вице, отметил политтехнолог. Единственный сильный момент Трампа был в заключительной речи, когда он задал вопрос, почему же за три года ни Байден, ни Харрис не исправили ничего, о чем она говорила сегодня.
На этих дебатах все же чуть более успешно смотрелась Харрис, соглашается руководитель «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Оба выступили лучше, чем ожидалось, но Харрис казалась внушительнее на фоне Трампа, который провел с каменным лицом большую часть времени», – сказал политтехнолог.
Но он подчеркнул, что на руку Харрис действовали и модераторы дебатов, которые, как считает эксперт, пытались саботировать некоторые тезисы Трампа. Также он подчеркнул, что Харрис могла помочь заниженность ожиданий от ее выступления. «Видно, что ее хорошо готовили к дебатам», – сказал эксперт.
Трамп был верен своей философии и тезисам, не наделал ошибок, но отвлекался и не дожал оппонента там, где мог бы, говорит директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков. «Харрис была интеллектуально бледной, но тоже нигде откровенно не облажалась. Этого достаточно, чтобы мейнстримные СМИ теперь считали ее победителем», – резюмировал американист.