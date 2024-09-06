От Уотергейта до помилования

От Уотергейта до помилованияКак Ричард Никсон оказался в центре скандала
8 сентября 1974 г. 38-й президент США Джеральд Форд (1974-1977 гг.) подписал указ о помиловании своего предшественника Ричарда Никсона (1969-1974 гг.). Это произошло спустя почти месяц после ухода последнего в отставку в результате угрозы импичмента из-за Уотергейтского скандала.
Политический труп
«Вы больше не сможете пинать Никсона туда-сюда, так как, джентельмены, это моя последняя пресс-конференция», – с такими словами Никсон обратился к журналистам в 1962 г. после проигрыша на губернаторских выборах в Калифорнии. И действительно, многим этот момент казался завершением его политической карьеры.
На протяжении почти 16 лет до этого Никсон занимал разные должности: в 1946 г. он избрался в палату представителей от 12-го округа штата Калифорния, в 1950 г. он представлял этот штат, но уже в качестве сенатора, а в 1952 г. кандидат в президенты от Республиканской партии Дуайт Эйзенхауэр (1953-1961 гг.) взял его к себе в пару в качестве будущего вице-президента.
Уже будучи вице-президентом, Никсон играл активную роль как в продвижении внутренних, так и внешнеполитических приоритетов администрации Эйзенхауэра. Достаточно вспомнить, что именно Никсон представлял США на Американской национальной выставке в «Сокольниках» в 1959 г., в ходе которой он схлестнулся с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым (1953-1964 гг.) в знаменитых «кухонных дебатах».
К завершению президентства Эйзенхауэра Никсон был его наиболее вероятным преемником. На республиканских праймериз 1960 г. вице-президент набрал почти 5 млн голосов против чуть 30 639 голосов у его единственного реального соперника – тогдашнего губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера (1959-1973 гг.).
Непосредственно на президентских выборах Никсон столкнулся с кандидатом от Демократической партии, молодым сенатором и наследником одной из самых знаменитых американских политических династий Джоном Кеннеди. На первых на тот момент в истории США телевизионных дебатах в 1960 г. оба кандидата изложили свои позиции. Интересно то, что смотревшие телевизор граждане были уверены в безоговорочной победе на них Кеннеди. А вот радиослушатели, наоборот, отдавали предпочтение Никсону.
Кандидаты шли ноздря в ноздрю. Кеннеди победил, но не триумфально. Он набрал 303 голоса выборщиков, Никсон – 219 (для победы на президентских выборах тогда нужно было 269 голосов). Но разница по голосам избирателей была незначительной – 0,17% в пользу Кеннеди.
Никсон признал поражение и решил начать все заново. Именно тогда у него возникла мысль стать губернатором Калифорнии. Это был его родной штат. На президентских выборах он выиграл там. Да и в принципе с 1952 г. Калифорния считалась если не гарантированным, то надежным штатом для республиканцев. Но и тут Никсону не повезло. В 1962 г. он уступил бывшему генпрокурору штата демократу Пэту Брауну, набрав на 5% меньше голосов.
Именно тогда Никсон провел свою, как казалось на тот момент, «последнюю пресс-конференцию». Как сообщила в тот же день газета The New York Times (NYT), Браун обмолвился, что Никсон будет жалеть об этих словах «всю жизнь», а пресса «никогда не позволит ему забыть об этом». Неясно, жалел ли Никсон о своих словах, но, как покажет история, он ничего не забыл.
Возвращение блудного Дика
Второй шанс занять президентское кресло Никсон получил в 1967-1968 гг. благодаря кризису внутри Демократической партии. Казавшаяся нерушимым политическим монолитом после убийства Кеннеди в 1963 г. и все большую часть президентства ставшего в результате этой трагедии президентом Линдона Джонсона (1963-1969 гг.), Демократическая партия начала переживать период болезненной политической трансформации. На это влияли многие факторы, включая движение за гражданские права и против войны во Вьетнаме (1955-1975 гг.).
Джонсон отказался баллотироваться, хотя по факту это был бы его второй срок. Вместо него в 1968 г. демократы выдвинули его вице-президента Хьюберта Хамфри (1965-1969 гг.). Но ему не удалось восстановить имидж демократов в глазах избирателей. Кроме того, партии навредило и наличие спойлера в лице демократа из Алабамы Джорджа Уоллеса. В итоге, в ноябре 1968 г. Никсон набрал 301 голос выборщиков, Хамфри – 191, а Уоллес – 46.
На волне популярности
Никсон был относительно популярным и успешным президентом. За 5 лет пребывания в Белом доме до непосредственно Уотергейта его рейтинг был ниже 50% только пару раз в 1971 г. По данным исследовательского центра Gallup, средний уровень поддержки Никсона в период с 1969 по 1973 г. составил 49%. Для сравнения: показатели его непосредственных преемников на посту Джеральда Форда (1974-1977 гг.) и Джимми Картера (1977-1981 гг.) составили 47,2% и 45,5% соответственно.
По популярности Никсону уступают также экс-президенты Барак Обама (2009-2017 гг.) и Дональд Трамп (2017-2021 гг.). Средний рейтинг за все президентство у первого достиг 47,9%, у второго – 41,1%.
Именно на его президентство пришлось начало периода, называемого «разрядкой», когда США и СССР начали постепенно снижать взаимную враждебность и договариваться о правилах сосуществования. При нем в 1972 г. был подписан первый Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) и начались переговоры по ОСВ-2.
В президентство Никсона США стабилизировали отношения с еще одним своим идеологическим противником — КНР. Так называемое «открытие Китая» стало одним из основных дипломатических достижений его администрации. В 1972 г. Никсон лично отправился в Пекин, став первым президентом в истории США, посетившим Китай.
Другим важным для США и мира событием в правление Никсона был отказ Вашингтона от золотого стандарта, что привело к краху Бреттон-Вудской финансовой системы, сложившейся после окончания Второй мировой войны. В 1971 г. было принято решение отойти от свободного обмена долларов на золото.
Эта и другие экономические меры, включая контроль уровня зарплат и цен, а также дополнительные тарифы на импортные товары, способствовали стабилизации инфляции и в целом улучшению экономической ситуации в США. Действия администрации были позитивно восприняты и рядовыми американцами, видящими так называемый «никсоновский шок» как вынужденную меру для спасения экономики.
К президентским выборам 1972 г. Никсон буквально был на пути к переизбранию. Он одержал убедительную победу, набрав 60,67% голосов избирателей и 520 голосов выборщиков из 538 (для победы было необходимо 270). Но президенту было не до празднования.
Уотергейтский скандал и отставка
Еще в период избирательной кампании, 17 июня 1972 г., полиция задержала пять человек, проникших в вашингтонский отель «Уотергейт», в котором располагался штаб Национального комитета демократов (DNC, организация курирует избирательную стратегию кандидатов от партии на всех уровнях и во многих случаях помогает им собирать и эффективно распределять средства на проведение кампаний). Среди нарушителей был и Джеймс Маккорд, сотрудник комитета по переизбранию Никсона и бывший разведчик.
Изначально в мае 1972 г. взломщикам удалось установить подслушивающие устройства и выкрасть некоторые документы DNC. Но через три недели они решили вернуться на место преступления, чтобы устранить неполадки в работе установленного оборудования. Тогда вся группа и была поймана с поличным.
Расследование возглавил замдиректора ФБР Марк Фелт. Он и его сотрудники допрашивали десятки человек, так или иначе связанных с инцидентом в «Уотергейте». При этом на каждом таком мероприятии присутствовали юристы, нанятые помощниками Никсона. Параллельно Белый дом развернул публичную кампанию в защиту президента. И надо сказать, она дала плоды. По данным Gallup, большую часть времени, пока длился скандал, рейтинг Никсона не опускался ниже 50%.
Ощущая давление со стороны администрации, Фелт начал «сливать» информацию о расследовании двум журналистам газеты The Washington Post Бобу Вудворду и Карлу Бернстайну. Как позже писали сами журналисты в своей книге «Вся президентская рать», в период с июня 1972 г. по ноябрь 1973 г. они тайно общались с Фелтом 17 раз. При этом изначально даже в прессе произошедшему в «Уотергейте» не уделяли должного внимания. На телеканале CBS освещать историю поручили только начинающей тогда свою журналистскую карьеру на телеканале Лесли Шталь.
Постепенно сюжет о взломе штаба демократов начал обрастать новыми подробностями. Внимание общественности увеличивалось по мере того, как среди подозреваемых появлялось все больше людей, так или иначе связанных с Никсоном.
«Мозгом» всей операции по добыче стратегически важной информации был Гордон Лидди, бывший агент ФБР. К тому моменту он работал советником комитета по переизбранию Никсона по финансовым вопросам. По некоторым данным, он согласовал свой план с советником администрации по правовым вопросам Джоном Дином и генпрокурором Джоном Митчеллом.
Трудно утверждать, знал ли Никсон об операции или нет, но как только история начала получать широкую огласку, президент начал нервничать. Увольнение сотрудников, отказ контактировать со следствием – все это только раззадорило журналистов.
К моменту успешного переизбрания Никсона в ноябре 1972 г. пять соучастников были признаны виновными. Но уже тогда Вудворд, Бернстайн, а также судья Джон Сирика, рассматривавший дело, подозревали, что заговор носил более широкий политический характер. Одновременно с этим некоторые участники начали давать новые показания.
Летом 1973 г. началось еще два параллельных расследования: одно в сенате, другое было инициировано американским минюстом. Попытки Никсона убедить генпрокурора закрыть дело ни к чему не привели. Ситуация для президента усугубилась после того, как его бывшие сотрудники рассказали о наличии у него записей всех разговоров, которые он проводил в Овальном кабинете. Никсона попросили передать следствию все записи.
В октябре 1973 г. президент приказал генпрокурору Элиоту Ричардсону уволить спецпрокурора Арчибальда Кокса, руководившего расследованием минюста и активно требовавшего передачу записей. Но Ричардсон отказался и ушел в отставку. Вместе с ним в один день уволились еще несколько высокопоставленных сотрудников минюста. В историю это событие вошло под названием «резня в субботний вечер». Впоследствии Никсону все-таки пришлось передать часть записей.
5 августа 1974 г., после соответствующего решения Верховного суда, Никсон передал все оставшиеся записи. На одной из них (от 23 июня 1972 г.) было слышно, как Никсон в разговоре с главой аппарата Белого дома Бобом Хальдеманом обсуждает возможные варианты помешать прогрессу расследования ФБР.
Критики президента увидели в этом попытку препятствия правосудию, а в комитете палаты представителей по делам судопроизводства в срочном порядке начали готовить статьи импичмента. Всего их было пять. К тому моменту уровень общественной поддержки Никсона сократился до 24%.
И в палате представителей, и в сенате большинство было у демократов. В палате республиканцу Никсону почти гарантированно грозил импичмент, так как для этого было достаточно обычного большинства (50% + 1 голос). Но, согласно конституции, признать виновным и снять с должности его мог только сенат. Для этого соответствующее решение должно было получить ⅔ голосов – 67 голосов. У демократов в 1974 г. был 61 мандат, у республиканцев – 37. Но однопартийцы во главе с сенатором от Аризоны Барри Голдуотером дали понять президенту, что будут вынуждены выступить против него.
Никсон решил не дожидаться голосования по импичменту в палате и 8 августа объявил об уходе в отставку. «Я бы предпочел довести дело до конца, каких бы личных страданий это ни стоило, и моя семья единодушно настаивала на этом. Но интересы нации всегда должны быть выше любых личных соображений», – сказал президент. 9 августа он ушел в отставку. Вместо него страну возглавил его вице-президент, назначенный на эту должность в декабре 1973 г. Джеральд Форд (единственный в истории США, за которого никогда не голосовали как за вице-президента или президента).
Спустя шесть недель Форд помиловал Никсона. Ходили слухи, что он заключил с экс-президентом сделку. Это вызывало недовольство некоторых людей в политических кругах и общественности в целом. В октябре 1974 г. Форду даже пришлось давать показания в конгрессе США. После проигрыша выборов в 1976 г., по словам некоторых сотрудников администрации, Форд объяснял решение помиловать Никсона дружбой, которая связывала их долгие годы.
Последние годы
Сразу после ухода в отставку здоровье Никсона пошатнулось, но к началу 1975 г. ситуация начала улучшаться. Он постепенно возвращался к публичной жизни и несколько раз посещал Белый дом в качестве гостя. Благодаря интервью и выступлениям он также смог поправить свое финансовое благосостояние. В феврале 1976 г. он даже отправился в Китай по личному приглашению Мао Цзэдуна. В том же 1976 г. его лишили юридической лицензии.
C конца 1970-х гг. до самой смерти в 1994 г. Никсон вел активную публицистическую деятельность, давал интервью и выступал с лекциями в университетах. Также он активно участвовал в работе своего фонда.