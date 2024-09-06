От Уотергейта до помилования

Сразу после ухода в отставку здоровье Никсона пошатнулось, но к началу 1975 г. ситуация начала улучшаться. Он постепенно возвращался к публичной жизни и несколько раз посещал Белый дом в качестве гостя. Благодаря интервью и выступлениям он также смог поправить свое финансовое благосостояние. В феврале 1976 г. он даже отправился в Китай по личному приглашению Мао Цзэдуна. В том же 1976 г. его лишили юридической лицензии.