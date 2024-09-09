Дональд Трамп пригрозил закрытием рынка США за отказ от доллара

Дональд Трамп пригрозил закрытием рынка США за отказ от доллараОн считает, что это укрепит статус американской валюты
Власти США введут пошлины в 100% в отношении товаров любой страны, которая откажется от доллара. Об этом на митинге своих сторонников 8 сентября заявил экс-президент и кандидат от республиканской партии на ноябрьских выборах Дональд Трамп. «Мы сохраним доллар США как мировую резервную валюту <...> я скажу [странам, отказывающимся от расчетов в долларах]: «Если вы откажетесь от доллара, вы не сможете вести дела с США, так как мы введем 100%-ные тарифы на вашу продукцию», – сказал Трамп. Во время избирательной кампании экс-президент несколько раз обещал ужесточить тарифную политику США, особенно в отношении Китая и, в некоторых случаях, Евросоюза. Он обвиняет их в несправедливом отношении к США и нарушении правил свободной торговли. Во время первого президентского срока Трампа в 2017–2021 гг. США вводили тарифы в отношении как китайских, так и европейских товаров.
Заявление Трампа можно охарактеризовать и как предвыборный популизм – желание сыграть на аудиторию, и как один из инструментов дипломатического давления, считает политолог-американист Малек Дудаков. Он поясняет, что введение 100%-ных тарифов как мера могла быть эффективна только в случае применения ко всему импорту. Но США рискуют сами пострадать от таких тарифов, если применят их к таким важным торговым партнерам, как Китай. «Поэтому в большей мере Трамп и его команда могут использовать это как инструмент переговоров, для давления и шантажа», – сказал эксперт.
26 апреля агентство Bloomberg сообщило о планах советников Трампа по экономическим вопросам наказывать страны за отказ от использования доллара в торговле. Также рассматривались варианты предотвращения полного отказа стран – членов БРИКС от использования доллара в торговле и других экономических операциях внутри группы. Собеседники перечислили среди возможных мер введение экспортного контроля и обвинения (со стороны США) в манипуляции курсом валют, что может являться основанием для введения пошлин.
Кроме того, 30 июля союзник Трампа, сенатор от Флориды Марко Рубио предложил законопроект, по которому президент обязан вводить санкции в отношении финансовых институтов, пользующихся китайским CIPS, российской СПФС и иранским SEPAM – аналогами платежной системы SWIFT. Пока документ рассматривается в профильном комитете.
Дудаков отметил, что тарифная политика в случае победы Трампа будет во многом зависеть от того, кто станет ею заведовать в будущей администрации.
По данным журнала Foreign Policy (FP), одним из доверенных советников Трампа остается бывший торгпред Роберт Лайтхайзер (2017–2021 гг.). Он был одним из организаторов торговой войны, которую тот начал с Китаем в 2018 г. По данным FP, Лайтхайзер может стать министром финансов США в случае победы Трампа.
Но конкретно тарифы как инструмент замедления дедолларизации вряд ли сработают, говорит исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.
На сегодняшний день доллар остается самой используемой валютой в международных торговых операциях. По данным Statista, в июне 2024 г. доля международных платежей, проводимых в долларах в SWIFT, составила 58,07%.
Свириденко объясняет, что ведение такой политики только ускорит поиск альтернативы доллару, а американский рынок лишится важных товаров и ослабит свою конкурентоспособность по сравнению с европейским и китайским рынками. «Пока это популистское заявление, часть предвыборной программы», – считает экономист.