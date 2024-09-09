Дональд Трамп пригрозил закрытием рынка США за отказ от доллара

Власти США введут пошлины в 100% в отношении товаров любой страны, которая откажется от доллара. Об этом на митинге своих сторонников 8 сентября заявил экс-президент и кандидат от республиканской партии на ноябрьских выборах Дональд Трамп. «Мы сохраним доллар США как мировую резервную валюту <...> я скажу [странам, отказывающимся от расчетов в долларах]: «Если вы откажетесь от доллара, вы не сможете вести дела с США, так как мы введем 100%-ные тарифы на вашу продукцию», – сказал Трамп. Во время избирательной кампании экс-президент несколько раз обещал ужесточить тарифную политику США, особенно в отношении Китая и, в некоторых случаях, Евросоюза. Он обвиняет их в несправедливом отношении к США и нарушении правил свободной торговли. Во время первого президентского срока Трампа в 2017–2021 гг. США вводили тарифы в отношении как китайских, так и европейских товаров.