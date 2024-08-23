Трамп vs Харрис: взгляды на ключевые проблемы

Трамп vs Харрис: взгляды на ключевые проблемыЧто кандидаты в президенты США говорят про аборты, оружие и поддержку Украины
В ноябре американцы будут выбирать президента из двух кандидатов. Демократов вместо нынешнего главы государства Джо Байдена представит вице-президент Камала Харрис, а республиканцев – экс-глава государства Дональд Трамп. Согласно средним данным опросов общественного мнения, оба идут почти ноздря в ноздрю.
Не все избиратели определились, за кого голосовать, но их решение будет зависеть от того, насколько программа кандидатов отзовется в обществе. Своеобразным ориентиром для избирателей будут подходы Трампа и Харрис к решению ключевых вопросов. К таковым, согласно исследованию Statista (по данным за июль), относятся:
Экономика, включая налоги и рабочие места (39%)
Харрис: «В должности президента, я буду сосредоточена на создании возможностей для среднего класса, способствующих его экономической безопасности, стабильности и достоинству» (на встрече с избирателями в Северной Каролине, 16 августа 2024 г.).
Трамп: «Наш план снизит налоги, высвободит американскую энергетику, уменьшит количество регуляций <...> восстановит индустриальную базу и вернет эти замечательные слова: «Сделано в США» (на встрече с избирателями на заводе в Пенсильвании, 20 августа 2024 г.).
Здравоохранение, включая аборты (18%)
Харрис: «Единственно правильный подход – предоставить людям доступ к такому здравоохранению, которое им нужно <...> в этих условиях, посягательства на возможность человека принимать решение, связанное с его собственным телом, возмутительны и аморальны» (во время визита в одну из больниц Миннесоты, 25 марта).
Трамп: «Федеральный запрет [абортов] не нужен <...> отдельные штаты должны решать этот вопрос» (в интервью журналу Time, опубликовано 30 апреля 2024 г.).
Гражданские права и свободы, включая свободное ношение и хранение оружия (13%)
Харрис: «Главной причиной смерти американских детей является насилие с применением огнестрельного оружия <...> Вполне разумно, что вы, возможно, захотите узнать, прежде чем кто-то сможет купить оружие, был ли он признан судом опасным для себя или других. Здравый смысл подсказывает, что проверка биографических данных и принятие законов, предупреждающих об опасности, могут предотвратить ее» (на мероприятии, посвященном обсуждению насилия с применением оружия, 2 июня 2023 г.).
Трамп: «Это трагедия, что из года в год демократы в Вашингтоне продолжают держать меры школьной безопасности, основанные на здравом смысле, в заложниках своей радикальной программы контроля над оружием <...> Это не проблема с оружием. Это психологическая проблема, социальная проблема, культурная проблема, это духовная проблема» (на съезде Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), 14 апреля 2023 г.).
Иммиграция (11%)
Харрис: «Нам нужна безопасная и гуманная реформа миграционной системы. Суть в том, чтобы конгресс действовал. Конгресс должен одобрить реформу» (в интервью газете The New York Times, 16 ноября 2024 г.).
Трамп: «У нас нет выбора [о необходимости начать депортацию нелегалов] <...> Двадцать миллионов человек (по мнению Трампа, столько нелегалов приехало в США в президентство Байдена. — “Ведомости»), многие из тюрем, очень многие из тюрем, многие из психиатрических больниц» (в интервью журналу Time, опубликовано 30 апреля 2024 г.).
Внешняя политика и национальная безопасность (7%)
О России, Владимире Путине и Украине
Харрис: «В должности президента я буду усиленно поддерживать Украину и наших союзников по НАТО» (на съезде Демократической партии в Чикаго, 22 августа 2024 г.).
Трамп: «Россия победила Германию вместе с нами, и они победили Наполеона… Они – большая военная сила» (в интервью миллиардеру Илону Маску, 12 августа 2024 г.).
О Китае и Тайване
Харрис: «Мы продолжим поддерживать возможности Тайваня самообороняться теми способами, которые соответствуют нашей давней стратегии (речь идет о том, что США придерживаются так называемой "политики одного Китая". — "Ведомости")» (во время визита на военно-морскую базу США рядом с японским городом Йокосука, 28 сентября 2022 г.).
Трамп: «Я думаю, Тайвань должен платить за защиту. Вы знаете, мы не отличаемся от страховой компании. Тайвань не дает нам ничего» (в интервью агентству Bloomberg, опубликовано 18 июля 2024 г.).
Об Израиле и секторе Газа
Харрис: «Я всегда буду поддерживать право Израиля защищаться, и я всегда буду гарантировать Израилю возможность защищаться» (на съезде Демократической партии в Чикаго, 22 августа 2024 г.).
Трамп: «Когда вернусь в Белый дом, я поддержу право Израиля выиграть войну против террора. Они должны иметь право выиграть войну <...> Я дам им необходимую для победы поддержку, но я хочу, чтобы они выиграли быстро» (на встрече с избирателями во Флориде, 15 августа 2024 г.).
Климат (7%)
Харрис: «По всей нашей стране мы ощущаем и видим последствия климатического кризиса <...> Когда мы инвестируем в экологически чистую энергетику и электромобили, снижаем уровень загрязнения, больше наших детей смогут дышать свежим воздухом и пить чистую воду» (на встрече со студентами в штате Мэриленд, 14 июля 2023 г.).
Трамп: «Cегодня они используют слова "изменение климата", потому что, знаете ли, в некоторых местах наблюдается повышение температуры, и поэтому у них были небольшие проблемы с "глобальным потеплением", потому что не везде происходит потепление. В некоторых местах ситуация меняется в противоположную сторону <...> Вы знаете, самая большая угроза - это не глобальное потепление, когда уровень океана поднимется на одну восьмую дюйма в течение следующих 400 лет <...> и у вас будет больше недвижимости на берегу океана, верно?» (в интервью миллиардеру Илону Маску, 12 августа 2024 г.).
Преступность и реформа уголовной системы (3%)
Харрис: «Все совершают ошибки, и для некоторых это может быть равносильно преступлению <...> Но не является ли признаком гражданского общества то, что мы даем людям возможность вернуться к нормальной жизни, а также оказываем поддержку и ресурсы для этого» (во время обсуждения реформы уголовной системы со звездой американских реалити-шоу Ким Кардашьян, 26 апреля 2024 г.).
Трамп: «Камала Харрис принесет преступления, хаос, разрушения и смерти <...> Вы увидите уровень преступности, которого никогда раньше не видели. ... Я обеспечу закон, порядок, безопасность и мир» (на встрече с избирателями в Мичигане, 21 августа 2024 г.).
Образование (2%)
Харрис: «Мы видим будущее, в котором каждый студент будет иметь поддержку и ресурсы, необходимые ему для процветания, и будущее, в котором ни одному учителю не придется бороться с бременем задолженности по студенческому кредиту» (на 88-м национальном съезде преподавателей, 25 июля 2024 г.).
Трамп: «В первый же день мы начнем выявлять и увольнять радикалов, фанатиков и марксистов, которые проникли в министерство образования <...> Потому что мы никому не позволим причинять вред нашим детям. Как говорится, кадры – это политика, и, в конце концов, если розововолосые коммунисты будут обучать наших детей, то у нас возникнут серьезные проблемы <...> Мы находимся в конце списка по уровню и качеству образования, хотя тратим больше всех, но мы будем лидировать в сфере образования» (видеообращение на официальном сайте избирательного штаба Трампа, 25 июля 2024 г.).