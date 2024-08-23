Трамп vs Харрис: взгляды на ключевые проблемы

Трамп: «Cегодня они используют слова "изменение климата", потому что, знаете ли, в некоторых местах наблюдается повышение температуры, и поэтому у них были небольшие проблемы с "глобальным потеплением", потому что не везде происходит потепление. В некоторых местах ситуация меняется в противоположную сторону <...> Вы знаете, самая большая угроза - это не глобальное потепление, когда уровень океана поднимется на одну восьмую дюйма в течение следующих 400 лет <...> и у вас будет больше недвижимости на берегу океана, верно?» (в интервью миллиардеру Илону Маску, 12 августа 2024 г.).