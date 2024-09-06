Известный точной системой прогнозирования Лихтман предсказал победу Харрис

Известный точной системой прогнозирования Лихтман предсказал победу ХаррисКандидат от демократов выигрывает по семи пунктам из 13
Действующий вице-президент США Камала Харрис одержит победу на выборах президента США в ноябре. Об этом заявил Аллан Лихтман – историк из Американского университета, которого прозвали Нострадамусом в предсказаниях президентских выборов за его почти безупречный 40-летний послужной список. Об этом сообщает The New York Times.
В 1981 г. Лихтман вместе с геофизиком из СССР Владимиром Кейлис-Бороком опубликовали научную работу, в которой представили модель прогнозирования результатов президентских выборов. Тогда в ней было 12 ключей – пунктов, по которым измеряется успешность правления президента, идущего на второй срок. Позже система была модифицирована до 13 ключей. Используя эту модель, Лихтман предсказывал итоги всех президентских выборов, начиная с 1984 г. Он ошибся только один раз, в 2000 г., когда предсказал победу бывшего вице-президента США Эла Гора. Тогда победил республиканец Джордж Буш-младший. Но сам Лихтман неоднократно говорит, что эта ошибка не подрывает эффективность его модели, так как, по его мнению, Буш нечестно одержал победу.
11 вопросов Лихтмана типа «истина-ложь» касаются силы и эффективности партии, участвующей в выборах в Белый дом, и только два ключа имеют отношение к кандидатам. Подтверждение ключа говорит о победе партии, находящейся на данный момент в Белом доме.
Партия, которая будет в Белом доме, получит места в палате представителей между промежуточными выборами. В 2022 г. демократы выступили лучше, чем ожидалось, но они все равно потеряли места в палате представителей. Этот ключ ложный, по этому показателю выигрывает Трамп;
ключ инкумбентности (инкумбент – это действующий держатель должности). Байден снялся с гонки, что стоило демократам этого ключа. По словам Лихтмана, если бы Байден остался, демократы могли бы отыграть и этот показатель;
партия в Белом доме избежала праймериз. «Демократы наконец-то поумнели и объединились в подавляющем большинстве за вице-президента Харрис, так что ключ верен», – считает Лихтман;
нет претендента от третьей партии. Кеннеди-младший выбыл из гонки, и ни один другой кандидат от третьей партии не приблизился к 10%-му порогу опроса. По этому пункту вновь побеждают демократы;
сильная позиция текущей экономики – ключ демократов;
долгосрочный экономический рост в течение текущего президентского срока был, по крайней мере, таким же хорошим, как в течение двух последних сроков. Рост во время президентского срока Байдена намного опережает рост во время двух предыдущих сроков. Так что этот пункт явно верен;
Белый дом внес серьезные изменения в национальную политику. Присоединение к Парижским соглашениям по изменению климата, законопроект об инфраструктуре, законопроект о снижении инфляции и изменении климата. Очевидно, что ключ верен;
в течение срока правления не было устойчивых социальных волнений. Были спорадические протесты, но ничто не приближается к массовым устойчивым социальным волнениям, необходимым для «поворота» этого ключа, считает Лихтман;
Белый дом не запятнан скандалами. Провальное выступление Байдена на дебатах, вопросы о его возрасте и его сыне к делу не относятся. Должно быть двухпартийное признание факта коррупции, в которой замешан сам президент, а не член его семьи;
действующий кандидат от партии должен быть харизматичен. Харрис не соответствует этому стандарту, поэтому этот ключ ложный;
соперник кандидата от действующей партии нехаризматичен. «Некоторые люди считают Дональда Трампа богом, но он обращается только к узкому кругу людей, так что этот ключ верен», – считает Лихтман.
По системе Лихтмана, необходимо проанализировать еще два ключа, относящиеся к теме внешней политики. Но даже если бы они оказались ложными, этого было бы недостаточно для того, чтобы Трамп вновь занял Белый дом. Таким образом Камала Харрис побеждает со «счетом» 7:5.
«Камала Харрис станет следующим президентом США. По крайней мере, таков мой прогноз на эту гонку. Но исход зависит от вас. Так что идите и голосуйте», – обратился Лихтман к американским избирателям.
Лихтман неоднократно доказывал, что понимает американские выборы, говорит политтехнолог и руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский. Но эксперт уточнил, что выборы в 2024 г. – особый кейс и даже исторический: поменялся кандидат на выборах одной из двух партий и все, что по критериям Лихтмана относилось к Байдену, теперь не относится к Харрис.
Дубравский подчеркивает сомнительность в нынешнем подсчете Лихтмана: «Почему нет третьего кандидата в его модели, когда он есть? Кеннеди не разрешили снять свою кандидатуру в колеблющихся штатах. Он будет в бюллетене».
Эксперт также не согласился с утверждением Лихтмана о нехаризматичности Трампа как кандидата. «Трамп победил на праймериз 2016 г. только за счет своей харизмы и умении нравится избирателю. Почему Харрис здесь выигрывает, непонятно», – подчеркнул политтехнолог.
По мнению Дубравского, есть и другое противоречие – решение Лихтмана присудить ключ по экономике Харрис. «Лихтман может считать экономику стабильной статистически, например, в сравнении с 2020 г. Только избиратель оценивает экономику по размеру своего кошелька», – резюмировал эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.