Известный точной системой прогнозирования Лихтман предсказал победу Харрис

Партия, которая будет в Белом доме, получит места в палате представителей между промежуточными выборами. В 2022 г. демократы выступили лучше, чем ожидалось, но они все равно потеряли места в палате представителей. Этот ключ ложный, по этому показателю выигрывает Трамп;

ключ инкумбентности (инкумбент – это действующий держатель должности). Байден снялся с гонки, что стоило демократам этого ключа. По словам Лихтмана, если бы Байден остался, демократы могли бы отыграть и этот показатель;

партия в Белом доме избежала праймериз. «Демократы наконец-то поумнели и объединились в подавляющем большинстве за вице-президента Харрис, так что ключ верен», – считает Лихтман;

нет претендента от третьей партии. Кеннеди-младший выбыл из гонки, и ни один другой кандидат от третьей партии не приблизился к 10%-му порогу опроса. По этому пункту вновь побеждают демократы;

сильная позиция текущей экономики – ключ демократов;

долгосрочный экономический рост в течение текущего президентского срока был, по крайней мере, таким же хорошим, как в течение двух последних сроков. Рост во время президентского срока Байдена намного опережает рост во время двух предыдущих сроков. Так что этот пункт явно верен;

Белый дом внес серьезные изменения в национальную политику. Присоединение к Парижским соглашениям по изменению климата, законопроект об инфраструктуре, законопроект о снижении инфляции и изменении климата. Очевидно, что ключ верен;

в течение срока правления не было устойчивых социальных волнений. Были спорадические протесты, но ничто не приближается к массовым устойчивым социальным волнениям, необходимым для «поворота» этого ключа, считает Лихтман;

Белый дом не запятнан скандалами. Провальное выступление Байдена на дебатах, вопросы о его возрасте и его сыне к делу не относятся. Должно быть двухпартийное признание факта коррупции, в которой замешан сам президент, а не член его семьи;

действующий кандидат от партии должен быть харизматичен. Харрис не соответствует этому стандарту, поэтому этот ключ ложный;