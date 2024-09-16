Какой может быть внешняя политика США в президентство Дональда Трампа

Какой может быть внешняя политика США в президентство Дональда ТрампаВозобновление торговой войны с Китаем весьма вероятно
«У нас нет свободной торговли <...> люди устали видеть, как другие страны обдирают США», – сказал в сентябре 1987 г. тогда еще бизнесмен Дональд Трамп в интервью известному журналисту Ларри Кингу. Это короткая цитата о том, чем, по мнению большинства комментаторов, Трамп займется в случае своей победы. Бывший президент не отказывается от своих взглядов и намерен продолжить начатое в 2017 г., а именно торговые войны, пересмотр отношений с союзниками по НАТО и соперничество с Китаем – все, что относится к официальной внешнеполитической стратегии Трампа под названием «Америка превыше всего».
Для понимания возможных действий Трампа на международной арене в случае переизбрания в ноябре нужно не только обратиться к его личным высказываниям, но и познакомиться со взглядами круга советников, с которыми он работал во время президентства и после.
Китай, Евросоюз и Ближний Восток
Более агрессивная политика в отношении Китая была визитной карточкой Трампа во время пребывания в Белом доме и остается таковой сейчас. Бывший президент не раз обещал по возвращении к власти ввести новые тарифы и в целом обложить пошлинами все товары из КНР. Их размеры составят от 60 до 100% в зависимости от наименования товара. Об этом заявил сам Трамп в июльском интервью агентству Bloomberg.
Торговля и экономика – приоритетные вопросы для Трампа в контексте отношений с Китаем. Но рост напряженности на этом направлении приведет к ухудшению отношений и в других сферах, включая науку и культуру.
В годы президентства основным источником внешней экспертизы на китайском направлении были именно консервативные ястребиные центры. При этом многие сотрудники администрации Трампа после завершения его срока в 2021 г. отправились работать именно в такие «фабрики мысли». Поэтому есть основания полагать, что Трамп продолжит с ними сотрудничество.
Евросоюзу также стоит готовиться к обострению торговых отношений. В том же июльском интервью Трамп в очередной раз обвинил европейцев в несправедливом отношении к США. Но этот аспект – только часть проблем в отношениях Брюсселя и Вашингтона. Другой сложной темой для американо-европейских отношений станут отчисления в оборонный бюджет стран – членов НАТО. В конце июля Bloomberg сообщило о планах окружения Трампа предложить ему вариант увеличения порога минимальных отчислений на оборону для членов альянса: 3% вместо нынешних 2%, которые едва достигнуты большинством стран альянса. Эти огромные суммы должны быть потрачены на закупку главным образом американских вооружений. В годы президентства Трампа вопрос расходов стран – членов НАТО на оборону был основным поводом для противоречий внутри блока.
Ближневосточное направление политики Трампа также во многом повторит политику его первого срока. Возможно потепление отношений с Саудовской Аравией, увеличение военной помощи Израилю, а также усиление давления на Иран.
Россия и Украина
Риторика Трампа в отношении России многим казалась более умеренной, чем у других американских политиков. Не далее как 12 августа в интервью миллиардеру, основателю SpaceX и Tesla, владельцу соцсети X Илону Маску Трамп заявил, что надеется на налаживание отношений с Москвой и лично президентом Владимиром Путиным. Но, как и во многих других случаях, он умолчал о деталях.
В годы президентства Трамп внес значительный вклад в разрушение структуры российско-американских отношений, сложившейся еще в годы холодной войны. Отказавшись от ключевых договоров в сфере стратегической безопасности (отказ в 2019 г. от Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 г., выход в 2020 г. из Договора об открытом небе 1992 г., угроза не продлевать СНВ-3 2010 г.), он сузил и так скромное поле для диалога между двумя крупнейшими ядерными державами.
Кроме того, он навредил возможностям сотрудничества США и России в борьбе с глобальными вызовами, саботировав сначала Парижское соглашение по климату 2016 г., а в 2018 г. – так называемую иранскую сделку (о заморозке иранской ядерной программы), которая была достигнута при посредничестве США, России, Китая, Великобритании, Германии и ЕС в 2015 г.
Лично Трамп вряд ли видит в России соперника. Многие американские эксперты и вовсе полагают, что одной из его целей на российском направлении было способствовать замедлению сближения России с КНР. Но этот фактор и будет способствовать возможному ухудшению отношений Москвы и Вашингтона в случае победы Трампа. Усиление давления на Китай спровоцирует дополнительное осложнение диалога с Россией.
Сердцевиной катастрофического состояния российско-американских отношений является украинский кризис. Трамп обещал завершить конфликт чуть ли не за 24 часа. Но, исходя из предыдущего опыта, он вряд ли будет искать конструктивный подход. Трамп обещает надавить и на Киев, и на Москву, но вряд ли это приведет к успеху в нынешней ситуации. Полагать, что он перестанет оказывать Украине помощь, не стоит. У президента есть такие полномочия, но конгресс может его вынудить возобновить помощь в любой момент.
Главный по международке
В истории США были случаи, когда важную роль в формировании внешней политики играл вице-президент. Претендентом на эту должность в случае победы Трамп выбрал сенатора Джеймса Вэнса. Он близок с ним идеологически и, вероятно, видит в нем политического наследника.
Вэнс не раз высказывался против оказания военной помощи Украине и настаивал на замораживании конфликта. Во время участия в подкасте Shawn Ryan Show 11 сентября его спросили о том, как Трамп будет выполнять свое обещание по его урегулированию.
«Как, мне кажется, это будет выглядеть: Трамп скажет украинцам, русским и европейцам: «Ребята, вам нужно выяснить, как выглядит мирное урегулирование». Потом он перечисляет предположительные условия этого решения: «Нынешняя демаркационная линия между Украиной и Россией становится как демилитаризованная зона <...> Украина сохраняет суверенитет, Россия получает гарантии нейтралитета от Украины. Она [Украина] не присоединяется к НАТО <...> И думаю, это будет выглядеть приблизительно так».
По его мнению, реализация такой сделки возможна, в частности, потому, что Трампа «боятся» в России и «опасаются» в Европе. Он также в очередной раз подчеркнул неспособность Украины одержать победу на поле боя. При этом Вэнс настаивает, чтобы за восстановление Украины платили европейские страны.
В то же самое время стоит помнить, что Вэнс сейчас выступает не как советник Трампа, а как участник его избирательной кампании, задача которого привлечь максимальное количество избирателей. Обещания разрешить международные кризисы – часть агитационной кампании.
Кроме того, даже если Вэнс действительно намерен продвигать предположенный им план (в интервью он подчеркнул, что излагает свое мнение, как будет выглядеть сделка, а не Трампа), нужно учитывать возможную конкуренцию с другими советниками экс-президента.
Советники
В апреле журналисты Politico писали, что в окружении бывшего президента идет борьба за основные должности в сфере национальной безопасности. Особенно это касается должности советника по национальной безопасности (СНБ) и госсекретаря.
Например, за место СНБ, предположительно, борются бывший дипломат Ричард Гренелл и экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби.
Первый был послом США в Германии при Трампе и часто скандалил со СМИ, чем заслужил милость бывшего президента. Не случайно именно Гренелл был его посланником на переговорах между Сербией и Косово в 2020 г. Как пишет Politico, он и сейчас посещает разные страны в качестве «голоса» Трампа. Гренелл выступает против принятия Украины в НАТО.
Уточняется, что помимо поста СНБ его рассматривают на должность госсекретаря. По данным Bloomberg, Гренелл также находится в партнерских или дружеских отношениях с зятем Трампа Джаредом Кушнером, который работал советником тестя в 2017–2021 гг. и играл одну из ключевых ролей в формировании первой администрации. «Что нам нужно сейчас, так это дипломатия мускулов», – заявил Гренелл в ходе дебатов, организованных протрамповским аналитическим центром America First Policy Institute в 2023 г.
С другой стороны, Колби старается показать себя самым антикитайским советником Трампа. Он хочет сократить присутствие США в большинстве регионов мира (хотя не уйти полностью) и сконцентрировать максимальные ресурсы, особенно военные, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он считает, что оказание Вашингтоном помощи Украине лишает его возможности укрепить свой военный потенциал в Азии, которую Колби считает более важным регионом с точки зрения геополитических интересов США. В августе 2022 г. он написал статью для журнала Foreign Affairs, в которой подчеркнул необходимость для США готовиться к войне за Тайвань. По его мнению, только такой подход может удержать КНР от начала боевых действий за установление контроля над островом. «Моя рекомендация президенту Трампу была бы такой: сосредоточьтесь на военной мощи <...> мир через силу», – сказал Колби в интервью журналу The Spectator в июле 2024 г.
Одним из главных советников на китайском направлении, особенно в вопросах торговли, является бывший торговый представитель (переговорщик по вопросам торговли с зарубежными странами) США Роберт Лайтхайзер (2017–2021 гг.), который был основным организатором американо-китайской торговой войны в 2018–2020 гг. По данным нескольких американских СМИ, он будет работать и во второй администрации Трампа. Одни прочат ему то же место торгпреда, другие – министра финансов.
Вне зависимости от поста Лайтхайзер продолжит настаивать на оказании экономического давления на Китай. Он этого не скрывает. Выступая с лекцией в Центре китайских исследований при Гарвардском университете в марте 2024 г., он подчеркнул приверженность «стратегическому размежеванию» (decoupling), суть которого заключается во введении тарифов на китайские товары «для сбалансированной торговли». Тогда же он заявил о необходимости дополнительного экспортного и импортного контроля технологий. «Мы должны развивать технологии дома и с нашими союзниками», – сказал Лайтхайзер.
Условный список внешнеполитических советников Трампа в конце августа составил и журнал Foreign Policy (FP). По мнению авторов, важными голосами в его потенциальной администрации будут обладать бывшие сотрудники его первой администрации Кит Келлог (советник вице-президента Майка Пенса по нацбезопасности), Фред Флитц (исполнительный секретарь совета нацбезопасности) и Роберт О’Брайен (советник Трампа по нацбезопасности).
По данным Reuters, первые два в конце июня подготовили план по урегулированию конфликта на Украине, согласно которому Киев сможет получать американское вооружение и другую военную помощь только в случае готовности участвовать в переговорном процессе. По их мнению, условия режима прекращения огня будут согласованы исходя из ситуации на поле боя на момент переговоров. Келлог также заявил о намерении предупредить Москву, что «любой отказ» вести переговоры приведет к увеличению поддержки Украины со стороны США. Как утверждают сами авторы плана, Трамп с ним ознакомился. «Вы должны убедиться, что Украина действует (во время потенциальных переговоров. – «Ведомости») с позиции силы, а не слабости», – сказал Келлог в одном из интервью в июле.
О’Брайен в июне написал статью для журнала Foreign Affairs, в которой рекомендовал экс-президенту осуществлять внешнюю политику по принципу «мира через силу». Для этого О’Брайен предлагает усилить экономическое давление на Китай. Также, по его мнению, Трамп может продолжить поставлять «летальную» помощь Киеву при условии, что за нее должны будут платить европейские союзники США. Помимо оплаты военной помощи Украине О’Брайен считает, что европейские страны должны принять ее в ЕС вне существующего процесса интеграции. Он также допустил возможность разрешения украинского кризиса путем переговоров с Россией, но подчеркнул важность сохранения у Москвы «чувства неопределенности» на этом направлении.
По данным FP, другим важным советником Трампа на внешнеполитическом направлении является бывший госсекретарь (2018–2021 гг.) Майк Помпео. В годы президентства Трампа Помпео не был архитектором или лоббистом какого-то определенного направления развития американской внешней политики. В то же самое время его лояльность лично Трампу может быть причиной его возвращения в правительство в случае победы экс-президента.
В конце июля Помпео в соавторстве с лоббистом Дэвидом Урбаном написал колонку для газеты The Wall Street Journal. В ней он посоветовал Трампу выделить для Украины $500 млрд по программе ленд-лиза. Для сравнения: по данным американского Совета по международным отношениям, с февраля 2022 г. США выделили Украине $175 млрд.
Имперское президентство
Одной из характерных черт механизма принятия внешнеполитических решений в первое президентство Трампа была депрофессионализация госдепартамента. Многие кадровые дипломаты и эксперты отказались работать с ним. Трамп лично способствовал уменьшению роли госдепа на внешнеполитическом направлении, предпочитая принимать решения практически единолично в тех случаях, когда он мог это сделать.
Можно полагать, что Трамп продолжит минимизировать роль других ведомств и ветвей власти во внешней политике и в случае победы в 2024 г. Это, в свою очередь, сделает американскую дипломатию более непредсказуемой, а значит, и увеличит риски.
Возможные направления политики Трампа можно представить, опираясь на предложения по реформированию федерального правительства, перечисленные в докладе «Проект 2025» консервативного экспертно-аналитического центра Heritage Foundation. Трампу несколько раз приходилось открещиваться от документа, но все изначальные координаторы проекта ранее служили в его администрации. Из 36 основных авторов 16 в разное время работали вместе с Трампом.
В части, посвященной госдепартаменту, объясняется, что это ведомство нуждается в полномасштабном обновлении персонала, так как нынешние сотрудники ориентируются на «левую» повестку и могут саботировать решения президента-консерватора: «Следующая администрация должна принять решительные меры и превратить департамент в функционирующую дипломатическую машину, которая служит президенту, а значит, и американскому народу».
Для этого Трампу (или любому другому президенту-республиканцу) предлагается игнорировать процедуру утверждения назначений на руководящие посты в департаменте со стороны сената. В некоторых случаях он может делать это, назначая исполняющих обязанности.
Также подчеркивается необходимость прямого участия администрации в назначении бюрократического персонала госдепа, включая советников, заместителей. Уточняется, что никто из высокопоставленных чиновников госдепа из предыдущей администрации не должен оставаться на своем посту в случае победы Трампа. Кроме того, эксперты рекомендуют пересмотреть позиции всех нынешних американских послов и назначить на их место тех, «кто поддерживает повестку президента». Стоит уточнить, что одновременно с этим в докладе отмечается необходимость налаживания более эффективных связей с конгрессом.
Но практически прямое подчинение госдепа президенту все равно осложнит отношения с конгрессом, особенно если большинство в одной из палат будет у партии – противника главы государства.
Наконец, личные особенности Трампа внесут изменения в процесс принятия решений. И речь здесь не столько об упомянутой всеми не раз «непоследовательности», а в его склонности к ультиматумам и повышению ставок. Как отмечали в своих мемуарах многие бывшие сотрудники Трампа, страх, по его мнению, самый эффективный инструмент воздействия. В политологии это известно как «Теория безумца» / Madman theory. Например, по данным журнала The Atlantic, осенью 2017 г. он велел Лайтхайзеру предупредить корейских дипломатов, что в случае невыполнения ими условий США «этот сумасшедший» (Трамп, предположительно, имел в виду себя) откажется от торгового соглашения. Официально ни Лайтхайзер, ни Трамп эту историю не подтвердили. Но из опыта первого президентства можно сделать вывод, что Трамп склонен обострять игру там, где без этого можно и обойтись.