Какой может быть внешняя политика США в президентство Дональда Трампа

Наконец, личные особенности Трампа внесут изменения в процесс принятия решений. И речь здесь не столько об упомянутой всеми не раз «непоследовательности», а в его склонности к ультиматумам и повышению ставок. Как отмечали в своих мемуарах многие бывшие сотрудники Трампа, страх, по его мнению, самый эффективный инструмент воздействия. В политологии это известно как «Теория безумца» / Madman theory. Например, по данным журнала The Atlantic, осенью 2017 г. он велел Лайтхайзеру предупредить корейских дипломатов, что в случае невыполнения ими условий США «этот сумасшедший» (Трамп, предположительно, имел в виду себя) откажется от торгового соглашения. Официально ни Лайтхайзер, ни Трамп эту историю не подтвердили. Но из опыта первого президентства можно сделать вывод, что Трамп склонен обострять игру там, где без этого можно и обойтись.