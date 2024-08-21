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Какой может быть внешняя политика в президентство Камалы Харрис

Она окончательно закрепила за собой поддержку партийного истеблишмента
Роман Романов
В случае победы в ноябре Харрис придет в Белый дом без серьезного опыта работы во внешнеполитической сфере/ Zuma / TASS

Вице-президент США и кандидат демократов на ноябрьских выборах Камала Харрис окончательно закрепила за собой поддержку партийного истеблишмента. Церемония номинации, которая началась 19 августа, проводится с целью не столько формально подтвердить за ней статус партийного «знаменосца», сколько чтобы показать американцам, что выборы 2024 г. не просто самое важное внутриполитическое событие, а веха в истории страны.

За почти четыре года пребывания Харрис в кресле вице-президента в США, не говоря о других странах, не до конца поняли, кто она такая, какой идеологии придерживается, какие сферы приоритетны для нее. Публично она поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена. Но это не показатель. Предпочтения Харрис можно было бы приблизительно понять, изучив ее голосование по законопроектам в сенате в 2017–2021 гг.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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