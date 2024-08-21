Какой может быть внешняя политика в президентство Камалы Харрис

Какой может быть внешняя политика в президентство Камалы ХаррисОна окончательно закрепила за собой поддержку партийного истеблишмента
Вице-президент США и кандидат демократов на ноябрьских выборах Камала Харрис окончательно закрепила за собой поддержку партийного истеблишмента. Церемония номинации, которая началась 19 августа, проводится с целью не столько формально подтвердить за ней статус партийного «знаменосца», сколько чтобы показать американцам, что выборы 2024 г. не просто самое важное внутриполитическое событие, а веха в истории страны.
За почти четыре года пребывания Харрис в кресле вице-президента в США, не говоря о других странах, не до конца поняли, кто она такая, какой идеологии придерживается, какие сферы приоритетны для нее. Публично она поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена. Но это не показатель. Предпочтения Харрис можно было бы приблизительно понять, изучив ее голосование по законопроектам в сенате в 2017–2021 гг.