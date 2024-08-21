Какой может быть внешняя политика в президентство Камалы Харрис

За почти четыре года пребывания Харрис в кресле вице-президента в США, не говоря о других странах, не до конца поняли, кто она такая, какой идеологии придерживается, какие сферы приоритетны для нее. Публично она поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена. Но это не показатель. Предпочтения Харрис можно было бы приблизительно понять, изучив ее голосование по законопроектам в сенате в 2017–2021 гг.