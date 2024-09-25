Республиканцы в США потребовали расследовать мотивы визита Зеленского в Вашингтон
Группа республиканцев в палате представителей США потребовала расследовать мотивы визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом пишет журнал The Washington Examiner.
В обращении, которое приводит издание, говорится, что Зеленский посетил Скрэнтон, штат Пенсильвания, чтобы осмотреть завод боеприпасов ScrantonArmy Ammunition Plant, который производит военное оборудование для Украины. Украинского президента сопровождали исключительно демократы, включая губернатора Джоша Шапиро, сенатора Боба Кейси и представителя Мэтта Картрайта – за сорок два дня до выборов в «решающем» штате Пенсильвания. Визит Зеленского и его комментарии, критикующие кандидатуру кандидата от республиканской партии Дональда Трампа как «слишком радикальную», а также утверждения о том, что «Америка движется к глобальному конфликту», напоминают предвыборную речь кандидата от демократической партии США Камалы Харрис, обратили внимание республиканцы.
Эти действия вызвали у наблюдателей серьезные опасения, что визит мог быть политически мотивированным и потенциально нарушающим американские законы, в частности, Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью во время исполнения служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности.
«Кроме того, до нас дошло, что президент Зеленский мог прилететь в Пенсильванию на военном самолете C-17 ВВС США и ему была предоставлена охрана Секретной службы, что подразумевает использование средств налогоплательщиков США. Возникает опасение, что эти средства были использованы в целях, не связанных с национальной безопасностью США или двусторонней дипломатией, а скорее для поддержки политически значимого визита в преддверии крупных выборов в США. Если доллары налогоплательщиков были использованы для содействия этому визиту в нарушение федеральных законов или этических норм, необходимо, чтобы конгресс и общественность получили полный отчет об этих расходах и мотивах визита», – говорится в обращении.
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат в президенты Камала Харрис встретятся с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября. Трамп не намерен встречаться с украинским лидером на этой неделе.