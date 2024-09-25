Республиканцы в США потребовали расследовать мотивы визита Зеленского в Вашингтон

«Кроме того, до нас дошло, что президент Зеленский мог прилететь в Пенсильванию на военном самолете C-17 ВВС США и ему была предоставлена охрана Секретной службы, что подразумевает использование средств налогоплательщиков США. Возникает опасение, что эти средства были использованы в целях, не связанных с национальной безопасностью США или двусторонней дипломатией, а скорее для поддержки политически значимого визита в преддверии крупных выборов в США. Если доллары налогоплательщиков были использованы для содействия этому визиту в нарушение федеральных законов или этических норм, необходимо, чтобы конгресс и общественность получили полный отчет об этих расходах и мотивах визита», – говорится в обращении.