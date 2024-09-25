AP: встречи Трампа с Зеленским не будет

При этом еще 19 сентября сам Трамп также допускал встречу с президентом Украины. На вопрос журналистов об этом экс-президент ответил: «Вероятно, да». Других подробностей он не привел. Источники Reuters позже уточнили, что встреча пока не назначена. Спустя несколько дней Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом» в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». По мнению экс-президента США, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам.