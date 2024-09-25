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AP: встречи Трампа с Зеленским не будет

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не намерен встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителя предвыборного штаба Трампа.

Неназванный собеседник издания утверждает, что у экс-президента США не было в планах встречи с Зеленским, несмотря на заявления украинской стороны.

При этом еще 19 сентября сам Трамп также допускал встречу с президентом Украины. На вопрос журналистов об этом экс-президент ответил: «Вероятно, да». Других подробностей он не привел. Источники Reuters позже уточнили, что встреча пока не назначена. Спустя несколько дней Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом» в истории, обратив внимание, что украинский лидер каждый раз «уезжает из США с $60 млрд». По мнению экс-президента США, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат в президенты Камала Харрис встретятся с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября.

Ожидается, что президент Украины представит им так называемый «план победы». ABC News со ссылкой на источник сообщал, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. The Times писала, что в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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