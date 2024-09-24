Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом» в истории

Ожидается, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену так называемый «план победы», который, по данным The Times, включает четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международная финансовая помощь Киеву. Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник утверждает, что в плане пять пунктов, но не уточняет, какие именно.