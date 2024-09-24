Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом» в истории
Президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим торгашом в истории». Об этом заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания.
«Я полагаю, что Зеленский – лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», – сказал Трамп (цитата по The Washington Post).
По мнению экс-президента США, из-за финансовой помощи Киев желает победы на президентских выборах демократам. Трамп же в случае победы намерен первым делом позвонить Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину и сказать, что «пора заключать сделку».
Ожидается, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену так называемый «план победы», который, по данным The Times, включает четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международная финансовая помощь Киеву. Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник утверждает, что в плане пять пунктов, но не уточняет, какие именно.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп, который не раз заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за 24 часа. В Кремле усомнились, что у Трампа есть «волшебная палочка» для этого.