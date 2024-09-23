СМИ: «план победы» Зеленского включает пять пунктов

По данным Reuters, Зеленский заявлял, что хочет представить план, в том числе и кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу. Агентство отмечает, что украинский лидер выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН 23 сентября. По словам Зеленского, если Запад поддержит его план, он «окажет широкое влияние на Москву, в том числе психологическое», которое якобы может помочь «вынудить» президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию «дипломатическим путем». Подчеркивается, что этот план станет «мостом» ко второму мирному саммиту под руководством Украины, на который Киев планирует пригласить Москву.