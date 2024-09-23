СМИ: «план победы» Зеленского включает пять пунктов
В «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского, который будет представлен американскому лидеру Джо Байдену, пять пунктов, а не четыре, как заявлялось ранее. Об этом со ссылкой на источник в офисе украинского президента сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, а воплощение пятого после завершения конфликта, передает телеканал.
По словам источника, все пункты плана взаимосвязаны и «важно реализовывать их вместе, все в комплексе».
В офисе президента изданию также «без деталей» уточнили, что вопросы современного вооружения и наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ «действительно находятся в предложенном документе».
19 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан-Пьер сообщила, что, согласно ожиданиям, 26 сентября Байден и вице-президент, кандидат в президенты Камала Харрис встретятся с Зеленским в Вашингтоне. Предполагается, что он представит им так называемый «план победы», включающий четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международную финансовую помощь Киеву.
По данным Reuters, Зеленский заявлял, что хочет представить план, в том числе и кандидату в президенты США от республиканцев Дональду Трампу. Агентство отмечает, что украинский лидер выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН 23 сентября. По словам Зеленского, если Запад поддержит его план, он «окажет широкое влияние на Москву, в том числе психологическое», которое якобы может помочь «вынудить» президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию «дипломатическим путем». Подчеркивается, что этот план станет «мостом» ко второму мирному саммиту под руководством Украины, на который Киев планирует пригласить Москву.
23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что невозможно заниматься анализом «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения СМИ. По его словам, Кремль внимательно изучит информацию, если она будет транслироваться официальными источниками.