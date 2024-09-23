В Кремле не стали оценивать «план Зеленского» по сообщениям СМИ

«Если когда-то уже по официальным источникам будет появляться информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, информации», – заявил Песков, подчеркнув, что к сообщениям СМИ на эту тему в Кремле относятся «очень сдержанно».