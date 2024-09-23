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В Кремле не стали оценивать «план Зеленского» по сообщениям СМИ

Ведомости

Невозможно заниматься анализом «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, опираясь на сообщения СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если когда-то уже по официальным источникам будет появляться информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, информации», – заявил Песков, подчеркнув, что к сообщениям СМИ на эту тему в Кремле относятся «очень сдержанно».

Ожидается, что Зеленский 26 сентября представит президенту США Джо Байдену и вице президенту Камале Харрис так называемый «план победы», который включает четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международная финансовая помощь Киеву. Пока неизвестно, планируется ли встреча Зеленского с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. 19 сентября Трамп допустил встречу с украинским президентом на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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