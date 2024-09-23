В Кремле не стали оценивать «план Зеленского» по сообщениям СМИ
Невозможно заниматься анализом «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, опираясь на сообщения СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если когда-то уже по официальным источникам будет появляться информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, информации», – заявил Песков, подчеркнув, что к сообщениям СМИ на эту тему в Кремле относятся «очень сдержанно».
Ожидается, что Зеленский 26 сентября представит президенту США Джо Байдену и вице президенту Камале Харрис так называемый «план победы», который включает четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международная финансовая помощь Киеву. Пока неизвестно, планируется ли встреча Зеленского с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. 19 сентября Трамп допустил встречу с украинским президентом на следующей неделе.