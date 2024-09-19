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Байден и Харрис проведут встречу с Зеленским 26 сентября

Ведомости

Президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат в президенты Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан-Пьер.

Встреча с Байденом состоится на следующей неделе, 26 сентября. Также запланирована отдельная встреча украинского лидера с Харрис. Среди тем на переговорах – поддержка Украины Вашингтоном, стратегическое планирование и ситуация на поле боя.

О том что Харрис встретится с Зеленским на следующей неделе, 19 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Кроме того, 23 сентября ожидается встреча Байдена и Харрис с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом 18 сентября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На Украине в начале сентября подали в отставку ряд высокопоставленных чиновников. Опрошенные «Ведомостями» эксперты предположили, что Зеленский планирует визит в США, поэтому ему нужно продемонстрировать Вашингтону новую команду. В каком составе украинская делегация отправится в Вашингтон, не уточняется.

Также неизвестно, планируется ли встреча Зеленского с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. 19 сентября Трамп допустил встречу с украинский президентом на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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