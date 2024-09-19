Байден и Харрис проведут встречу с Зеленским 26 сентября
Президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат в президенты Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан-Пьер.
Встреча с Байденом состоится на следующей неделе, 26 сентября. Также запланирована отдельная встреча украинского лидера с Харрис. Среди тем на переговорах – поддержка Украины Вашингтоном, стратегическое планирование и ситуация на поле боя.
О том что Харрис встретится с Зеленским на следующей неделе, 19 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Кроме того, 23 сентября ожидается встреча Байдена и Харрис с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом 18 сентября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
На Украине в начале сентября подали в отставку ряд высокопоставленных чиновников. Опрошенные «Ведомостями» эксперты предположили, что Зеленский планирует визит в США, поэтому ему нужно продемонстрировать Вашингтону новую команду. В каком составе украинская делегация отправится в Вашингтон, не уточняется.
Также неизвестно, планируется ли встреча Зеленского с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. 19 сентября Трамп допустил встречу с украинский президентом на следующей неделе.