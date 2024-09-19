Байден и Харрис проведут встречу с Зеленским 26 сентября

На Украине в начале сентября подали в отставку ряд высокопоставленных чиновников. Опрошенные «Ведомостями» эксперты предположили, что Зеленский планирует визит в США, поэтому ему нужно продемонстрировать Вашингтону новую команду. В каком составе украинская делегация отправится в Вашингтон, не уточняется.