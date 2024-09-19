Харрис и Трамп могут встретиться с Зеленским до конца сентября
Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что встреча состоится, если представится такая возможность. Он добавил, что ранее Харрис уже «пару раз» говорила с Зеленским лично, а также по телефону.
Как отмечает CNN, встреча может пройти на фоне обеспокоенности по поводу влияния результатов выборов в США на конфликт на Украине и политику США в отношении Киева. По данным Bloomberg, Зеленский намерен настаивать на членстве Украины в НАТО и Евросоюзе, а также на поставках «более современного» оружия.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп также допустил встречу с Зеленским на следующей неделе. На вопрос журналистов об этом экс-президент ответил: «Вероятно, да». Других подробностей он не привел.
Во время дебатов Трамп и Харрис 11 сентября была затронута тема конфликта на Украине. Республиканец в очередной раз пообещал в случае победы урегулировать боевые действия еще до вступления в должность. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Украина победить в конфликте. Харрис выразила мнение, что план Трампа заключается в том, чтобы просто «сдать позиции». Она также назвала Путина «диктатором, который съел бы [Трампа] на обед».