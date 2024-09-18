Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В США ознакомились с «мирным планом» Зеленского

Ведомости

В США ознакомились с «мирным планом» президента Украины Владимира Зеленского и считают, что он может сработать. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд.

«Мы ознакомились с мирным планом президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать. И нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать этот план, общаясь с главами государств всех стран, которые будут присутствовать здесь, в Нью-Йорке. Так что, повторюсь, у нас есть надежда добиться определенного прогресса», – заявила постпред.

Томас-Гринфилд при этом не смогла сообщить никаких подробностей о графике президента США Джо Байдена, в частности, когда он намерен встретиться с Зеленским. В США при этом ждут «возможности пообщаться с большим количеством стран здесь, в Нью-Йорке, на следующей неделе».

27 августа Зеленский заявил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.

16 сентября Зеленский заявил, что «план победы» Украины готов на 90% и он намерен представить его союзникам уже на следующей неделе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных