В США ознакомились с «мирным планом» Зеленского

«Мы ознакомились с мирным планом президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать. И нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать этот план, общаясь с главами государств всех стран, которые будут присутствовать здесь, в Нью-Йорке. Так что, повторюсь, у нас есть надежда добиться определенного прогресса», – заявила постпред.