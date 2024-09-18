В США ознакомились с «мирным планом» Зеленского
В США ознакомились с «мирным планом» президента Украины Владимира Зеленского и считают, что он может сработать. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд.
«Мы ознакомились с мирным планом президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать. И нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать этот план, общаясь с главами государств всех стран, которые будут присутствовать здесь, в Нью-Йорке. Так что, повторюсь, у нас есть надежда добиться определенного прогресса», – заявила постпред.
Томас-Гринфилд при этом не смогла сообщить никаких подробностей о графике президента США Джо Байдена, в частности, когда он намерен встретиться с Зеленским. В США при этом ждут «возможности пообщаться с большим количеством стран здесь, в Нью-Йорке, на следующей неделе».
27 августа Зеленский заявил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.
16 сентября Зеленский заявил, что «план победы» Украины готов на 90% и он намерен представить его союзникам уже на следующей неделе.