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Зеленский: «план победы» Украины готов на 90% перед встречей с Байденом

Ведомости

Так называемый «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить на встрече с президентом США Джо Байденом, готов более чем на 90%. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано, и в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право», – заявил Зеленский, добавив, что готовится предстаить план союзникам Украины уже на следующей неделе.

27 августа Зеленский заявил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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