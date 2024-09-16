Зеленский: «план победы» Украины готов на 90% перед встречей с Байденом
Так называемый «план победы», который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить на встрече с президентом США Джо Байденом, готов более чем на 90%. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
«Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано, и в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право», – заявил Зеленский, добавив, что готовится предстаить план союзникам Украины уже на следующей неделе.
27 августа Зеленский заявил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.