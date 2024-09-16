Зеленский: «план победы» Украины готов на 90% перед встречей с Байденом

«Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано, и в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право», – заявил Зеленский, добавив, что готовится предстаить план союзникам Украины уже на следующей неделе.