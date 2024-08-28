В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане победы над Россией
Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подготовку президентом Украины Владимиром Зеленским «плана победы над Россией».
«Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», – сказал он.
27 августа Зеленский заявил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен президенту США Джо Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои между Вооруженными силами (ВС) России и ВСУ. Сейчас в регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Всего с 6 августа ВСУ потеряли 73 танка, 34 БМП, 62 БТРа, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий и др.
28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Снаряд уничтожили накладным зарядом.
В Росэнергоатоме сообщили, что КАЭС работает в штатном режиме после обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса.