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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о плане победы над Россией

Ведомости

Россия продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подготовку президентом Украины Владимиром Зеленским «плана победы над Россией».

«Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», – сказал он.

27 августа Зеленский заявил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен президенту США Джо Байдену, кандидатам на выборах Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область является первой частью этого плана.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои между Вооруженными силами (ВС) России и ВСУ. Сейчас в регионе действует режим контртеррористической операции (КТО) и ЧС федерального характера. Всего с 6 августа ВСУ потеряли 73 танка, 34 БМП, 62 БТРа, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий и др.

28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Снаряд уничтожили накладным зарядом.

В Росэнергоатоме сообщили, что КАЭС работает в штатном режиме после обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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