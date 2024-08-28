В Росэнергоатоме заявили о штатной работе Курской АЭС

В Курской области с 6 августа продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытках Киева атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станцию прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.