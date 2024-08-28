В Росэнергоатоме заявили о штатной работе Курской АЭС
Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после обезвреживания неразорвавшегося боеприпаса HIMARS, находившегося вблизи станции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росэнергоатома.
Радиационный фон на станции и в районе ее расположения находится в пределах нормы.
28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС.
Военнослужащие получили сообщение о том, что вблизи атомной электростанции найден сбитый ПВО снаряд РСЗО HIMARS. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Место падения оцепили. Инженеры уничтожили снаряд накладным зарядом.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои между Вооруженными силами России и ВСУ. 22 августа президент России Владимир Путин сообщил о попытках Киева атаковать Курскую АЭС. 27 августа на станцию прибыла делегация МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Во время визита директор агентства убедился, что блок №3 Курской АЭС продолжает работать на установленной мощности, а блок №4 с 25 августа вышел на планово-предупредительный ремонт.
По итогам визита Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Он подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.