Гросси начал осмотр Курской АЭС

Гросси начал осмотр Курской АЭСОн объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий
В город Курчатов на Курскую АЭС прибыл директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он уже начал осмотр объекта.
Сам Гросси объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий – 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где уже больше 20 дней сражаются с российскими войсками.
22 августа президент РФ Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов заявил, что ночью противник пытался нанести удары по Курской АЭС. МАГАТЭ было проинформировано о случившемся, уточнил глава государства. В тот же день Bloomberg TV опубликовало интервью Гросси, в котором он заявил, что после визита на АЭС намерен отправиться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации. 26 августа пресс-служба станции сообщила, что энергоблок № 4 был выведен в планово-предупредительный ремонт.