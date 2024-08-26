Четвертый энергоблок Курской АЭС отключили для планового ремонта

27 августа Курскую АЭС с делегацией посетит директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, он лично следит за ситуацией вокруг станции с момента «повышения военной активности» вокруг нее. После посещения станции глава МАГАТЭ намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент России Владимир Путин не планирует контактов с директором МАГАТЭ, уточняли в Кремле.