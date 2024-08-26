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Четвертый энергоблок Курской АЭС отключили для планового ремонта

Ведомости

Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с 25 августа, сообщает пресс-служба станции.

В сообщении указано, что процедура является ежегодной и проводится на энергоблоках всех российских АЭС, чтобы поддерживать стабильное рабочее состояние оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

Энергоблок №3 на Курской АЭС находится в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблоки №1 и № 2 – в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», – отметили в пресс-службе станции.

О том, что энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) отключат от сети для планового ремонта, пресс-служба «Росэнергоатома» сообщала 23 августа. Отмечалось, что работы пройдут по 13 000 технических позиций, включая модернизацию и продление срока эксплуатации оборудования, и займут 59 дней.

23 августа сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую АЭС с помощью дрона-камикадзе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала инцидент актом ядерного терроризма и заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) немедленно должно отреагировать на случившееся.

27 августа Курскую АЭС с делегацией посетит директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, он лично следит за ситуацией вокруг станции с момента «повышения военной активности» вокруг нее. После посещения станции глава МАГАТЭ намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент России Владимир Путин не планирует контактов с директором МАГАТЭ, уточняли в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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