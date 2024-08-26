Четвертый энергоблок Курской АЭС отключили для планового ремонта
Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с 25 августа, сообщает пресс-служба станции.
В сообщении указано, что процедура является ежегодной и проводится на энергоблоках всех российских АЭС, чтобы поддерживать стабильное рабочее состояние оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.
Энергоблок №3 на Курской АЭС находится в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблоки №1 и № 2 – в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», – отметили в пресс-службе станции.
О том, что энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) отключат от сети для планового ремонта, пресс-служба «Росэнергоатома» сообщала 23 августа. Отмечалось, что работы пройдут по 13 000 технических позиций, включая модернизацию и продление срока эксплуатации оборудования, и займут 59 дней.
23 августа сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую АЭС с помощью дрона-камикадзе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала инцидент актом ядерного терроризма и заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) немедленно должно отреагировать на случившееся.
27 августа Курскую АЭС с делегацией посетит директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, он лично следит за ситуацией вокруг станции с момента «повышения военной активности» вокруг нее. После посещения станции глава МАГАТЭ намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент России Владимир Путин не планирует контактов с директором МАГАТЭ, уточняли в Кремле.