Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа
27 августа директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит с делегацией Курскую АЭС. Об этом говорится в его заявлении.
«Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Курской атомной электростанции в Российской Федерации», – подчеркнул он.
Гросси отметил, что следит за ситуацией вокруг станции с момента «повышения военной активности» вокруг нее. При этом достоверно оценить обстановку специалисты МАГАТЭ могут только непосредственно на месте.
Глава организации заявил, что безопасность ядерных объектов «ни при каких обстоятельствах не должна подвергаться опасности». Важно соблюдать семь принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, а также пять принципов, установленных для Запорожской АЭС, но применимых к любой АЭС, добавил он.
Гросси обещал посетить Курскую АЭС еще с прошлой недели. Он отмечал, что после этого намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент России Владимир Путин не планирует контактов с директором МАГАТЭ, уточнили в Кремле.
Боевые действия в Курской области продолжаются почти три недели, с момента вторжения ВСУ 6 августа. На фоне происходящего сотрудники МЧС усилили наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской, Курской, Ростовской, Запорожской областях и Крыму.
22 августа ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. Путин выразил надежду, что обещания МАГАТЭ будут выполнены, и попросил подготовить соответствующие поручения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Киева актом ядерного терроризма.