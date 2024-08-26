Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа

Глава организации заявил, что безопасность ядерных объектов «ни при каких обстоятельствах не должна подвергаться опасности». Важно соблюдать семь принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, а также пять принципов, установленных для Запорожской АЭС, но применимых к любой АЭС, добавил он.