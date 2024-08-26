Путин не планирует контакты с Гросси после его визита на Курскую АЭС
Президент России Владимир Путин не планирует контакты с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после его визита на Курскую АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока в планах нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга.
Боевые действия в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения ВСУ в регион 6 августа. На фоне происходящего сотрудники МЧС усилили наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской, Курской, Ростовской, Запорожской областях и Крыму. Мониторинг усилен подразделениями радиационной, химической и биологической защиты. В Курскую область дополнительно направлены специалисты-взрывотехники.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен приехать в Курскую область на этой неделе. Он планирует оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм. После посещения АЭС Гросси собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. ТАСС со ссылкой на МИД России сообщил 26 августа, что визит Гросси на Курскую АЭС и в город Курчатов находится на финальной стадии проработки.
22 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую АЭС. Путин выразил надежду, что обещания Международного агентства по атомной энергии будут выполнены, и попросил подготовить соответствующие поручения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Киева атаковать АЭС.