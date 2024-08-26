Путин не планирует контакты с Гросси после его визита на Курскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен приехать в Курскую область на этой неделе. Он планирует оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм. После посещения АЭС Гросси собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. ТАСС со ссылкой на МИД России сообщил 26 августа, что визит Гросси на Курскую АЭС и в город Курчатов находится на финальной стадии проработки.