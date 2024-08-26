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Путин не планирует контакты с Гросси после его визита на Курскую АЭС

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует контакты с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси после его визита на Курскую АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока в планах нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга.

Боевые действия в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения ВСУ в регион 6 августа. На фоне происходящего сотрудники МЧС усилили наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской, Курской, Ростовской, Запорожской областях и Крыму. Мониторинг усилен подразделениями радиационной, химической и биологической защиты. В Курскую область дополнительно направлены специалисты-взрывотехники.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен приехать в Курскую область на этой неделе. Он планирует оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм. После посещения АЭС Гросси собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. ТАСС со ссылкой на МИД России сообщил 26 августа, что визит Гросси на Курскую АЭС и в город Курчатов находится на финальной стадии проработки.

22 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую АЭС. Путин выразил надежду, что обещания Международного агентства по атомной энергии будут выполнены, и попросил подготовить соответствующие поручения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Киева атаковать АЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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