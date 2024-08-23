Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую АЭС актом ядерного терроризма

Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую АЭС актом ядерного терроризмаСредства РЭБ сбили дрон-камикадзе в непосредственной близости от станции
Попытка киевского режима атаковать Курскую АЭС с помощью дрона-камикадзе является актом ядерного терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, на инцидент немедленно должно отреагировать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
По данным «Росэнергоатома», Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений.
О том что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе, агентство сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах 23 августа. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в непосредственной близости от станции. Дрон был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.
«Можно с уверенностью констатировать, что ВСУ встали на путь ядерного терроризма, выбрав мишенью для своих атак курчатовскую АЭС на территории Курской области», – цитирует агентство собеседника.
17 августа стало известно, что генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы лично оценить обстановку. По словам главы «Росатома», ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться. Вскоре после этого стало известно, что Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе. Он намерен оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм. После визита на АЭС Гросси собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
22 августа президент России Владимир Путин на совещании с главами приграничных регионов заявил, что ночью ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. О случившемся сообщили МАГАТЭ. Российский лидер выразил надежду, что обещание агентства прислать на объект специалистов для оценки ситуации будут выполнено.
Боевые действия в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения ВСУ в регион 6 августа. На фоне происходящего сотрудники МЧС усилили наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской, Курской, Ростовской, Запорожской областях и Крыму. Мониторинг усилен подразделениями радиационной, химической и биологической защиты. В Курскую область дополнительно направлены специалисты-взрывотехники.