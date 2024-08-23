Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую АЭС актом ядерного терроризма

17 августа стало известно, что генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы лично оценить обстановку. По словам главы «Росатома», ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться. Вскоре после этого стало известно, что Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе. Он намерен оценить состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм. После визита на АЭС Гросси собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.