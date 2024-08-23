Четвертый энергоблок Курской АЭС отключат для планового ремонта

23 августа сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в непосредственной близости от станции, его обнаружили недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала инцидент актом ядерного терроризма и заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) немедленно должно отреагировать на случившееся.