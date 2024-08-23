Четвертый энергоблок Курской АЭС отключат для планового ремонта
Энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) отключат от сети в связи с проведением планового ремонта, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».
Отключение произойдет 25 августа.
«Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома"», – говорится в сообщении.
Уточняется, что работы пройдут по 13 000 технических позиций, включая модернизацию и продление срока эксплуатации оборудования, и займут 59 дней. Ремонтом будут заниматься 2000 сотрудников Курской АЭС, «Атомэнергоремонта» и «Пролога».
23 августа сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в непосредственной близости от станции, его обнаружили недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала инцидент актом ядерного терроризма и заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) немедленно должно отреагировать на случившееся.
На следующей неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую АЭС, чтобы лично оценить обстановку. После этого он собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.