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Четвертый энергоблок Курской АЭС отключат для планового ремонта

Ведомости

Энергоблок №4 Курской атомной электростанции (АЭС) отключат от сети в связи с проведением планового ремонта, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Отключение произойдет 25 августа.

«Энергоблок будет выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании "Росэнергоатома"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что работы пройдут по 13 000 технических позиций, включая модернизацию и продление срока эксплуатации оборудования, и займут 59 дней. Ремонтом будут заниматься 2000 сотрудников Курской АЭС, «Атомэнергоремонта» и «Пролога».

23 августа сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в непосредственной близости от станции, его обнаружили недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала инцидент актом ядерного терроризма и заявила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) немедленно должно отреагировать на случившееся.

На следующей неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую АЭС, чтобы лично оценить обстановку. После этого он собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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