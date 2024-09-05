С чем связаны массовые увольнения министров на Украине

Рада не утвердила отставку Кулебы и Верещук, из-за того что офис президента не проработал этот вопрос со всеми депутатами и не консолидировал их, считает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Эксперт отметил, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций Ермака. Текущие перестановки в правительстве, считает Денисов, связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением. По его словам, Зеленский недоволен внешнеполитической ситуацией, поэтому он рассчитывает выстроить еще более жесткую вертикаль власти вокруг Ермака. Кулебу вынудили подать в отставку из-за его неспособности достичь внешнеполитических целей, поставленных Киевом, считает эксперт: «В частности, страна не добилась реальных успехов в интеграции в ЕС и НАТО. Кроме того, министру не удалось продвинуть формулу мира Зеленского среди стран глобального Юга, что в принципе было маловероятно».