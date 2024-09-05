С чем связаны массовые увольнения министров на Украине

С чем связаны массовые увольнения министров на УкраинеПрезидент Зеленский пытается укрепить свою власть
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер Ольга Стефанишина (курирует евроинтеграцию) подали 4 сентября в отставку. Кроме того, в отставку уходят вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Ирина Верещук, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Одновременно президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму. Правда, Верховная рада Украины не смогла утвердить отставку Кулебы и Верещук, сообщили в ходе видеотрансляции заседания парламента депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк. После этого был объявлен перерыв, но депутаты не уточнили новую дату заседания.
Кулеба возглавил МИД в марте 2020 г. в возрасте 38 лет. На дипломатическую службу он поступил в 2003 г., в 2016 г. был представителем Киева в Совете Европы, а в 2019-м – вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.
Как пишет портал «РБК-Украина» со ссылкой на источники, после отставки Кулебе могут предложить возглавить представительство Киева при ЕС и НАТО в Брюсселе или украинское посольство в Бельгии или Люксембурге. Аналогичную информацию сообщило Bloomberg.
Накануне портал «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщил, что наиболее вероятным кандидатом на замену Кулебы может стать его первый заместитель Андрей Сибига. С мая 2021-го по апрель текущего года он был заместителем главы офиса президента Андрея Ермака и курировал вопросы внешней политики.
Ранее о предстоящих изменениях в правительстве в своем заявлении говорил и сам Зеленский. По его словам, эта осень «будет чрезвычайно важной» для Киева, поэтому «государственные институты должны быть настроены таким образом, чтобы Украина достигла всех нужных нам результатов». «Для этого нужно усилить некоторые направления в правительстве – и кадровые решения подготовлены. Также будут изменения в офисе президента», – добавил Зеленский.
По данным телеканала «Суспильне» со ссылкой на источники в офисе президента, Стефанишина может возглавить более крупное министерство, которое объединит ее прошлый дипломатический функционал с полномочиями министра юстиции. Камышин в своем Telegram-канале написал, что он продолжит работать в оборонной сфере, «но в другой роли».
Financial Times связывает массовые увольнения в правительстве с попыткой Зеленского укрепить свою власть на Украине. По данным издания, частью этого процесса стала отставка 2 сентября главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого после голосования наблюдательного совета госкомпании. На следующий день Кудрицкий на своей странице в Facebook написал, что его увольнение не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго», атакованных накануне ВКС России.
Это не первая череда отставок высокопоставленных украинских чиновников за последний год. В мае и июне своих постов лишились вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков и глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем. После неудачного контрнаступления украинской армии осенью прошлого года подал в отставку министр обороны Алексей Резников, его сменил бывший руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров.
Рада не утвердила отставку Кулебы и Верещук, из-за того что офис президента не проработал этот вопрос со всеми депутатами и не консолидировал их, считает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Эксперт отметил, что в правящей фракции «Слуга народа» до сих пор есть много депутатов, которые скептически относятся к усилению позиций Ермака. Текущие перестановки в правительстве, считает Денисов, связаны с системным кризисом власти на Украине, вызванным значительным перенапряжением. По его словам, Зеленский недоволен внешнеполитической ситуацией, поэтому он рассчитывает выстроить еще более жесткую вертикаль власти вокруг Ермака. Кулебу вынудили подать в отставку из-за его неспособности достичь внешнеполитических целей, поставленных Киевом, считает эксперт: «В частности, страна не добилась реальных успехов в интеграции в ЕС и НАТО. Кроме того, министру не удалось продвинуть формулу мира Зеленского среди стран глобального Юга, что в принципе было маловероятно».
Зеленский в ближайшее время планирует визит в США, поэтому ему нужно продемонстрировать Вашингтону новую команду, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Своих постов, отмечает эксперт, лишились политические статисты, не имеющие доступа к финансовым потокам. «Кулеба был просто говорящей головой правительства Зеленского и стремился лишь выбить у Запада средства на продолжение боевых действий. У министра не было личного рейтинга и политических амбиций – именно такие люди и рассматриваются Ермаком и офисом президента Украины для назначения на подобные должности», – полагает эксперт.
Кроме того, продолжает Скориков, массовыми отставками Зеленский играет на внутреннюю аудиторию: ему важно показать обновление политической системы. По мнению эксперта, это особенно важно в условиях оперативного кризиса на фронте под Покровском, проблем с электричеством и мобилизацией. При этом ожидать назначения на вакантные позиции сильных фигур не приходится, считает эксперт.