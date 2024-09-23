В Нью-Йорке начинаются масштабные мероприятия ООН

Саммит будущего относится прежде всего к мониторингу выполнения 17 целей устойчивого развития (ЦУР, приняты на 15 лет в 2015 г., и сейчас, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, лишь 17% из них находится на пути к выполнению в установленные сроки. – «Ведомости»), говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Касаемо реформирования Совбеза ООН ситуация понятна: на самом деле никто из великих держав не торопится это делать, так как это приведет к перераспределению сил не в их пользу. При этом никто из них не хочет быть крайним: Запад старается представить все так, что это Россия тормозит реформу Совбеза, но это не так, говорит Кортунов. Дело заключается в различных подходах к деталям реформы, например стоит ли давать статус постоянных членов Совбеза Германии и Японии (Запад за такой сценарий, Россия – против), а относительно добавления Индии могут быть сомнения у Китая, полагает эксперт.