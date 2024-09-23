В Нью-Йорке начинаются масштабные мероприятия ООН

В Нью-Йорке начинаются масштабные мероприятия ООНОдновременно в США лидеры стран проводят саммиты в других форматах
В США 22 сентября стартовал двухдневный Саммит будущего ООН, который предваряет собой Неделю высокого уровня Генассамблеи. На первом мероприятии Россию представит замглавы МИД России Сергей Вершинин, на втором – 28 сентября – выступит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Кроме того, как анонсировала официальный представитель МИДа Мария Захарова, на полях саммита он проведет «большое количество двусторонних встреч» и примет участие в многосторонних мероприятиях. Впрочем, подобная повестка характерна для большинства лидеров и высоких представителей стран, которые в конце сентября слетаются в США.
Целью, как считают в ООН, ключевого мероприятия нынешней сессии Генассамблеи – Саммита будущего ООН – ставится «объединение мировых лидеров и экспертов» для коллективных решений общих проблем. И по задумке его проведение должно задать направление для дальнейших действий в области устойчивого развития, безопасности и прав человека, рассказали в международной организации ТАСС. Несмотря на то что постоянные члены Совбеза ООН не будут участвовать в мероприятии на самом высоком уровне (в отличие от более чем 120 государств), по итогам саммита планировалось принять три документа: Пакт во имя будущего и приложения к нему – Декларацию о будущих поколениях, которая предусматривает введение в ООН созвучного поста спецпосланника, и Глобальный цифровой договор.
21 сентября Захарова говорила, что работа по проекту Пакта во имя будущего продвигается «очень сложно». «Сокоординаторы переговоров во многом ориентируются на западников и не до конца учитывают озабоченности стран мирового большинства. Как следствие, текущая редакция документа содержит множество неоднозначных пассажей», – говорила она.
В частности, Москва увидела попытку зафиксировать в документе «размывание межправительственной природы ООН путем уравнивания в правах государств-членов и негосударственных субъектов», «выпячивание правочеловеческой составляющей в деятельности организации» и «апологетику форсированного продвижения на треке ядерного разоружения».
К слову, 26 сентября Генассамблея проведет заседание высокого уровня, посвященное Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Помимо этого два мероприятия будут посвящены проблемам палестинского народа – по вопросам образования и поддержки агентства БАПОР, представителей которого ранее уличали в участии в нападении «Хамас» 7 октября 2023 г.
При этом вопросы возникали у представителей России и к проекту Глобального цифрового договора, где, по словам Захаровой, «западники пытались застолбить за собой монополию в вопросах интернет-регулирования». Целью этого документа обозначается «инклюзивное, открытое, устойчивое, справедливое, безопасное и надежное цифровое будущее для всех». Но для этого предлагаются не самые конкретные меры, например «расширить возможности по участию в цифровой экономике и получению выгод от нее для всех». При этом проблематика последствий от развития искусственного интеллекта (ИИ) содержится как в основном документе, так и в соответствующем приложении. Например, предлагается вести работу по изучению повышения рисков использования ИИ в военных целях.
В МИДе говорили, что из-за этого «предсказать результат переговоров по итоговым документам саммита невозможно». На момент подготовки материала упомянутые документы приняты не были. А немецкое информационное агентство DPA сообщило 22 сентября, что за несколько часов до церемонии по утверждению пакта в Нью-Йорке допускали, что Россия может потребовать провести для этого голосование. Изначально утвердить документ планировалось без него.
Среди самых конкретных мер в проекте Пакта во имя будущего содержится стремление реформировать Совбез ООН, признавая «необходимость сделать его более представительным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, действенным, демократичным и подотчетным». В приоритетном порядке ООН собирается «устранить историческую несправедливость в отношении Африки» и улучшить представительство стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.
Интересно, что формулировка о желании реформировать Совбез ООН практически совпадает с той, что содержится в совместном заявлении лидеров стран QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности, куда входят США, Индия, Австралия и Япония), которые собрались накануне ради последнего саммита в этом формате с участием президента США Джо Байдена в его штате Делавэр. А еще 12 сентября представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что Вашингтон поддерживает добавление двух африканских государств в постоянные члены Совбеза ООН, но без права вето.
Несмотря на то что в итоговой декларации QUAD Китай или Россия не были упомянуты ни разу, посол США в КНР Николас Бернс ранее прямо говорил, что его страна рассматривает этот формат как противовес Пекину в регионе. Сейчас в QUAD выразили обеспокоенность из-за ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и милитаризации спорных территорий там. Они, в частности, осудили «опасное использование» судов береговой охраны, что можно считать намеком на действия КНР в участившихся подобных инцидентах с Филиппинами. Кроме того, в QUAD глубоко обеспокоены углублением КНДР «военного сотрудничества с другими странами» и призвали к «установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» на Украине.
Тема украинского конфликта в инфопространстве, скорее всего, будет весьма громко звучать всю неделю с 23 сентября, так как президент Украины Владимир Зеленский тоже направляется в США. Агентство Bloomberg накануне сообщило со ссылкой на источники, что одной из его целей там будет представление так называемого «плана победы» Байдену и кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу. Зеленский, в частности, хочет добиться по нему приглашения Киева в НАТО, обязательств по постоянным поставкам современного оружия Киеву. В его плане прописан и четкий путь в Евросоюз. 24 сентября Байден выступит на Генассамблее ООН, а Зеленский – на день позже. Источники издания Politico в Великобритании ранее говорили, что якобы на Генассамблее ООН может быть объявлено Лондоном и Вашингтоном о снятии запрета для Украины на использование их дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Саммит будущего относится прежде всего к мониторингу выполнения 17 целей устойчивого развития (ЦУР, приняты на 15 лет в 2015 г., и сейчас, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, лишь 17% из них находится на пути к выполнению в установленные сроки. – «Ведомости»), говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Касаемо реформирования Совбеза ООН ситуация понятна: на самом деле никто из великих держав не торопится это делать, так как это приведет к перераспределению сил не в их пользу. При этом никто из них не хочет быть крайним: Запад старается представить все так, что это Россия тормозит реформу Совбеза, но это не так, говорит Кортунов. Дело заключается в различных подходах к деталям реформы, например стоит ли давать статус постоянных членов Совбеза Германии и Японии (Запад за такой сценарий, Россия – против), а относительно добавления Индии могут быть сомнения у Китая, полагает эксперт.
Все это отражает реальное состояние раскола системы международных отношений и перераспределения баланса сил, и потому логично, что реформа тормозится. А сам Гутерриш всегда делал акцент больше на вопросах развития, нежели безопасности: серьезные решения в этой сфере блокируются в Совбезе, а решения Генассамблеи скорее актуальны для первой. Считать полностью бесполезным принятие общих деклараций ООН Кортунов все же не склонен, так как такие документы задают стимул к дальнейшей работе на соответствующих направлениях.