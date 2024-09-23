Times: Байден не станет снимать ограничения на удары вглубь России
Президент США Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием, включая британские Storm Shadow, по территории России. Об этом пишет The Times.
Неназванный дипломат из одной из стран НАТО назвал инициативу разрешить Киеву бить по территории России «британо-американским решением». Но, по его словам, проблема заключается в том, что западные страны не знают, «где на самом деле проходят красные линии». Он указал на высокий «уровень угрозы» со стороны Москвы.
Ожидается, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский представит Байдену так называемый «план победы», который включает четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международная финансовая помощь Киеву.
Один из дипломатов отметил в разговоре с The Times, что результаты президентских выборов в США будут играть большую роль не только для Украины, но и для России. По его словам, якобы от их исхода будет зависеть позиция Москвы по переговорам с Киевом.
Украина уже долгое время добивается отмены ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас у ВСУ есть на вооружении американские ATACMS дальностью до 300 км. США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. The Times со ссылкой на источники писала, что позиция Вашингтона может измениться перед неделей высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН.
12 сентября Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против РФ. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения самой сути этого конфликта Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз. В Кремле выразили уверенность, что слова Путина «достигли адресатов».