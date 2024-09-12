Путин рассказал о последствиях ударов дальнобойным оружием по России

«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне на Украине. <…> Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал Путин.