Путин рассказал о последствиях ударов дальнобойным оружием по России
Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Видеозапись его комментария журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину опубликовал Telegram-канал Кремля.
Президент отметил, что в дискуссии о разрешении Украине применять оружия против объектов внутри России наблюдается попытка подменить понятия. Дело в том, пояснил Путин, что украинские войска уже и так атакуют российские территории беспилотниками и другими средствами. Сейчас же речь о возможном использовании высокоточного оружия западного производства. Но украинская армия самостоятельно не может его применять, сказал глава государства, поскольку для этого нужны данные разведки со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО, подчеркнул Путин.
«Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне на Украине. <…> Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал Путин.
В последние несколько недель в западных СМИ активно обсуждается возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. В частности, The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 11 сентября также намекнул, что Белый дом собирается снять свои ограничения.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.