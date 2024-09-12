Что известно о ситуации в Курской области на 12 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 12 сентябряРоссийские военные вернули контроль над 10 населенными пунктами
Вооруженные силы России вернули контроль над 10 населенными пунктами в Курской области, сообщили в Минобороны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что российские военные уверенно выжимают украинские войска с территориии России.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 11 сентября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север», сообщили в Минобороны, в течение двух суток освободили населенные пункты Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Кроме того, российские военные отразили атаки на деревню Фанасеевка и село Снагость и сорвали попытку атаки в направлении села Ольговка. В результате ВСУ потеряли боевую бронированную машину и автомобиль.
За сутки были отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. В результате противник потерял четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения.
В курских лесах также продолжается разведка для выявления и уничтожения диверсионных групп. Российская авиация нанесла удары по скоплению украинских сил и техники в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка. В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ близ населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Должик, Журавка, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь.
Всего за сутки ВСУ лишились 24 единиц бронетехники, в том числе пяти танков, шести бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также двух артиллерийских орудий, девяти автомобилей, двух инженерных машин разграждения и двух станций радиоэлектронной борьбы.
О чем сообщили в МИДе
Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины заявил, что военнослужащие ВС России уверенно выжимают украинские войска из Курской области. По словам главы российского МИДа, с каждым днем возрастает количество целенаправленных атак украинской армии на гражданские объекты. Лавров также упомянул расстрелы мирных граждан.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 11 сентября заявила, что истинный смысл «курской авантюры» ВСУ – попытка изничтожить мобилизованных украинцев. По словам официального представителя МИДа, речь идет о «моментальной кровавой пиар-акции, которая нужна [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и тем, кто платит ему деньги за подобное».
Захарова также рассказала, что 6 сентября в национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка «За пределом своего родного края». Среди экспонатов представлены нос, отломанный от уничтоженного памятника Ленина в Судже, воинские знаки отличия и нашивки, снятые с пленных и погибших российских военнослужащих, а также «сделанные под дулами автоматов постановочные фотографии, нацеленные на расчеловечивание облика мирных жителей нашего приграничья». По словам дипломата, организаторы выставки попытались обосновать исторические претензии Киева на Курскую область, утверждая, что этот российский регион якобы издревле является «северо-западной частью крупнейшего историко-географического региона Украины Слобожанщины».
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за последнюю неделю из-за ударов ВСУ были ранены 126 россиян, более 15 мирных жителей погибли. В августе от атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру пострадали более 850 мирных жителей, около 100 человек погибли. По словам Мирошника, под постоянными обстрелами Украины находятся 12 субъектов РФ, включая новые регионы, Крым и приграничные области.
Помощь для Курской области
Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени Судоплатова оказать помощь подразделению и передать все необходимое для проведения воздушной разведки.
Правительство России направило из своего резервного фонда более 3 млрд руб. на оказание дополнительной финансовой помощи пострадавшим в Курской области. Средства получит МЧС России для «обеспечения отдельных мер по ликвидации последствий атаки ВСУ на Курскую область». Деньги также направят на помощь гражданам, которые пострадали в ходе нападения ВСУ, а также частично или полностью потеряли имущество первой необходимости.
В Курской области уже более месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.