Захарова также рассказала, что 6 сентября в национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка «За пределом своего родного края». Среди экспонатов представлены нос, отломанный от уничтоженного памятника Ленина в Судже, воинские знаки отличия и нашивки, снятые с пленных и погибших российских военнослужащих, а также «сделанные под дулами автоматов постановочные фотографии, нацеленные на расчеловечивание облика мирных жителей нашего приграничья». По словам дипломата, организаторы выставки попытались обосновать исторические претензии Киева на Курскую область, утверждая, что этот российский регион якобы издревле является «северо-западной частью крупнейшего историко-географического региона Украины Слобожанщины».