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В МИДе сообщили о 126 раненых жителях РФ за неделю из-за ударов ВСУ

Ведомости

За последнюю неделю из-за ударов ВСУ были ранены 126 россиян, более 15 мирных жителей погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».

«За последнюю неделю у нас 126 человек пострадало. Более 15 человек погибли, в том числе есть погибшие дети», – сказал он.

В августе от атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру пострадали более 850 мирных жителей, около 100 человек погибли. По словам Мирошника, под постоянными обстрелами Украины находятся 12 субъектов РФ, включая новые регионы, Крым и приграничные области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.

Вместе с тем ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями. Массированная атака на регионы Центрального федерального округа произошла в ночь 10 сентября. Над территорией России было уничтожено 144 дрона. В Подмосковье погибла женщина, еще восемь человек получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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