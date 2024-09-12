В МИДе сообщили о 126 раненых жителях РФ за неделю из-за ударов ВСУ
За последнюю неделю из-за ударов ВСУ были ранены 126 россиян, более 15 мирных жителей погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».
«За последнюю неделю у нас 126 человек пострадало. Более 15 человек погибли, в том числе есть погибшие дети», – сказал он.
В августе от атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру пострадали более 850 мирных жителей, около 100 человек погибли. По словам Мирошника, под постоянными обстрелами Украины находятся 12 субъектов РФ, включая новые регионы, Крым и приграничные области.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область.
Вместе с тем ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями. Массированная атака на регионы Центрального федерального округа произошла в ночь 10 сентября. Над территорией России было уничтожено 144 дрона. В Подмосковье погибла женщина, еще восемь человек получили ранения.