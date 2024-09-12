США разрешат Украине использовать дальнобойные ракеты по целям в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с поездкой Блинкена, что решение позволить ВСУ наносить такие удары, скорее всего, уже принято. «Это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент в СМИ ведется информационная кампания по формализации уже принятого решения. И при этом продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств. Не думаем, что это получается. Вовлеченность США, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать уже некуда, все налицо», – сказал Песков. Что касается российского ответа, то «не нужно везде ожидать каких-то ответов». «На все эти действия специальная военная операция и является ответом», – отметил представитель Кремля, а российские военные имеют все необходимое для ее продолжения.