США разрешат Украине использовать дальнобойные ракеты по целям в России

США разрешат Украине использовать дальнобойные ракеты по целям в РоссииЭто осложнит работу ПВО, но не перевернет ситуацию на фронте
Госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми прибыли 11 сентября в Киев, где примут участие в форуме «Крымской платформы» – проводимой со времен присоединения Крыма к России антироссийской конференции, посвященной этому полуострову. Накануне Блинкен заявил, что выслушает в Киеве просьбу Украины дать разрешение на нанесение ударов дальнобойными западными средствами поражения по «военным целям» на территории России в границах до 2014 г. Ранее издание Axios сообщало, что такое разрешение уже дано президентом США Джо Байденом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в связи с поездкой Блинкена, что решение позволить ВСУ наносить такие удары, скорее всего, уже принято. «Это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент в СМИ ведется информационная кампания по формализации уже принятого решения. И при этом продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств. Не думаем, что это получается. Вовлеченность США, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой характер, непосредственный характер. И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать уже некуда, все налицо», – сказал Песков. Что касается российского ответа, то «не нужно везде ожидать каких-то ответов». «На все эти действия специальная военная операция и является ответом», – отметил представитель Кремля, а российские военные имеют все необходимое для ее продолжения.
Сейчас такими дальнобойными западными средствами в распоряжении ВСУ, для которых нужно разрешение США, являются поставляемые Киеву с 2023 г. крылатые ракеты авиационного базирования англо-французского производства Scalp/Storm Shadow, имеющие дальность не менее 300 км. Разрешение США на их использование необходимо, поскольку ракеты имеют американские комплектующие. Также весной США оснастили ВСУ баллистическими ракетами ATACMS. Украине поставляются версии с дальностью оценочно 160 или 300 км, точные наименования модификаций ракеты не раскрывались. Наконец, сейчас в связи с поставкой ВСУ истребителей F-16 обсуждается предоставление американских крылатых авиационных ракет JASSM, которые имеют дальность 700 км и, возможно, более.
Scalp/Storm Shadow и ATACMS массово применяются по целям в Крыму и на новых территориях России, и Минобороны регулярно заявляет о перехвате этих целей. Тем не менее, по словам источника, близкого к Минобороны, такие ракеты являются значительно более сложной целью для ПВО, чем применяемые массово для ударов в глубине России украинские беспилотники, при этом общее количество таких ракет, которые могут быть поставлены Киеву за несколько месяцев, составляет несколько сотен – т. е. примерно столько же, сколько сбивается за 2–3 массированных налета украинских беспилотников.
По словам эксперта Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Андрея Фролова, настойчивые многомесячные требования Украины разрешить ей такие удары вызваны тем, что вся украинская стратегия была нацелена на эскалацию. Для России это неприятная опция – теперь придется прикрывать значительную территорию от более сложных целей, которые имеют большую скорость и в несколько раз более мощную боевую часть, чем украинские беспилотники. Но изменить ситуацию на поле боя новые вооружения не смогут, а поскольку речь идет о ракетах воздушного базирования, то для противодействия новой угрозе, скорее всего, будет усилена борьба с их носителями как в воздухе, так и на аэродромах, поясняет Фролов.