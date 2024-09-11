Соглашение об отказе от ударов по ТЭКу сорвала Украина

В первый год конфликта экспертным сообществом был сделан ряд предложений по так называемому управлению эскалацией, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эти дискуссии, отмечает эксперт, затрагивали объекты ключевой инфраструктуры. Тем не менее реально подобные меры так и не были приняты, а в возможность сторон в ближайшее время договориться по этой проблеме верится с трудом. По словам эксперта, никакое мирное урегулирование невозможно, пока украинские войска находятся на территории Курской области, – к размену по типу «Курскую область за занятые на Украине территории» Россия не готова, резюмирует эксперт.