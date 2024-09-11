Соглашение об отказе от ударов по ТЭКу сорвала Украина

Соглашение об отказе от ударов по ТЭКу сорвала УкраинаОб этом сообщил Сергей Шойгу
Россия была готова договориться с Украиной об отказе от ударов по энергообъектам, в том числе АЭС, и торговым судам, рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» 10 сентября.
«Турция нам предложила <...> не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение, сказал: «Да, давайте. Давайте мы такое решение примем». <...> Для нас это было большое удивление, когда они (украинские власти. – «Ведомости») через какое-то время сказали: «Нет, нет, нет, мы не пойдем на такое соглашение», – сказал Шойгу.
При этом он отметил, что в настоящее время переговоры с Киевом по этому вопросу неактуальны. «Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции – это не что иное, как такой верхний уровень терроризма. <...> До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, об этих переговорах с ними речи вести не будем», – заявил он.
2 сентября на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что весной Турция пыталась возобновить зерновую сделку, срок действия которой истек 17 июля 2023 г. Он подчеркнул, что Россия была готова к видоизмененному формату договоренности о защите поставок продовольствия. Во время этих обсуждений, по словам министра, украинская сторона предложила добавить пункт о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций, на что Россия ответила согласием. По словам главы МИДа, после этого в Киеве заявили, что недовольны условиями. «Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции», – заключил Лавров.
Комментируя интервью Шойгу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Никаких четких договоренностей не было <...> сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области <...> для нас, еще раз повторяю, главное – достижение наших целей. И специальная военная операция в настоящий момент, в отсутствие иных альтернатив, является единственным возможным способом достижения наших целей, поэтому она продолжается».
Впервые о якобы запланированных на конец лета секретных переговорах сообщила 17 августа газета The Washington Post, сославшись на источники. По их данным, в августе при посредничестве Катара Украина и Россия должны были обсудить отказ от ударов по энергообъектам. В публикации подчеркивалось, что переговоры были сорваны вторжением вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию районов Курской области. 18 августа на эту новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», – заявила дипломат, отвечая на вопросы журналистов.
Бои в некоторых районах Курской области ведутся с 6 августа. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
В первый год конфликта экспертным сообществом был сделан ряд предложений по так называемому управлению эскалацией, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эти дискуссии, отмечает эксперт, затрагивали объекты ключевой инфраструктуры. Тем не менее реально подобные меры так и не были приняты, а в возможность сторон в ближайшее время договориться по этой проблеме верится с трудом. По словам эксперта, никакое мирное урегулирование невозможно, пока украинские войска находятся на территории Курской области, – к размену по типу «Курскую область за занятые на Украине территории» Россия не готова, резюмирует эксперт.
В своем интервью Шойгу ответил, что «на столе» находится несколько вариантов мирных планов, предложенных другими странами, и они базируются на несостоявшихся стамбульских договоренностях 2022 г. Считать сказанное Шойгу про энергетическую деэскалацию хоть каким-то базисом для полноценного мирного урегулирования не приходится, полагает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Сейчас существует два-три десятка пунктов, которые стороны должны согласовать для подписания настоящего мирного соглашения, пункт касательно энергетики лишь один из них. Поэтому подобные меры не могут стать основой для комплексного соглашения и урегулировать все спорные вопросы, подытоживает Денисов.