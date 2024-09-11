Захарова: истинный смысл атаки на Курск – уничтожение мобилизованных украинцев

Захарова: истинный смысл атаки на Курск – уничтожение мобилизованных украинцевВ МИДе посчитали «чудовищной» выставку ВСУ в Киеве
Истинный смысл «курской авантюры» вооруженных сил Украины (ВСУ) – попытка изничтожить мобилизованных украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя открывшуюся в Киеве выставку, посвященную операции ВСУ в Курской области.
Захарова рассказала, что 6 сентября в национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка «За пределом своего родного края». Среди экспонатов представлены нос, отломанный от уничтоженного памятника Ленина в Судже, воинские знаки отличия и нашивки, снятые с пленных и погибших российских военнослужащих, а также «сделанные под дулами автоматов постановочные фотографии, нацеленные на расчеловечивание облика мирных жителей нашего приграничья».
По словам дипломата, организаторы выставки попытались обосновать исторические претензии Киева на Курскую область, утверждая, что этот российский регион якобы издревле является «северо-западной частью крупнейшего историко-географического региона Украины Слобожанщины». Устроители экспозиции привели ссылки на некие артефакты эпохи Ивана Мазепы – «казацкой колонизации» и «освободительной войны начала XX в.».
«Такие, знаете, новости дурдома. Выставка эта если о чем-то и свидетельствует, то о том, что истинный смысл "курской авантюры" ВСУ – это просто скрываемая относительно мобилизованных украинцев реальная попытка их изничтожить. И другого объяснения нет, потому что это все до такой степени чудовищно, анекдотично и трагикомично, что представить себе, что кто-то поверит в какие-то долгосрочные интересы киевского режима на этой российской территории, невозможно», – сказала Захарова.
По словам официального представителя МИДа, речь идет о «моментальной кровавой пиар-акции, которая нужна [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и тем, кто платит ему деньги за подобное».
Боевые действия в Курской области продолжаются больше месяца. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
11 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили около 10 курских сел. В частности, противник «выбит» из населенных пунктов Снагость, Вишневка, 10-е Октября, Комаровка и Шептуховка. Среди других сел, которые почти покинули украинские военнослужащие, – Апанасовка, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово.