Захарова: истинный смысл атаки на Курск – уничтожение мобилизованных украинцев

«Такие, знаете, новости дурдома. Выставка эта если о чем-то и свидетельствует, то о том, что истинный смысл "курской авантюры" ВСУ – это просто скрываемая относительно мобилизованных украинцев реальная попытка их изничтожить. И другого объяснения нет, потому что это все до такой степени чудовищно, анекдотично и трагикомично, что представить себе, что кто-то поверит в какие-то долгосрочные интересы киевского режима на этой российской территории, невозможно», – сказала Захарова.