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Что известно о боевых действиях в Курской области на 11 сентября

Российские военные выбили ВСУ из ряда поселков, противник несет потери
Инна Шульгина
Сергей Бобылев / РИА Новости

Больше месяца российские военнослужащие отражают атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Освобождены около 10 курских сел, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По данным Минобороны, за прошедшие сутки противник потерял свыше 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, включая три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 19 автомобилей.

«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 11 сентября.

Сводка Минобороны

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили контратаку противника в направлении Апанасовки, а также сорвали попытки атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки. Противник потерял ранеными и убитыми до 30 военнослужащих, еще 10 были взяты в плен. Вооруженные силы (ВС РФ) уничтожили два танка, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.

В районах Борок, Бяхова, Гуева, Вишневки, Дарьина, Зеленого Шляха, Колмакова, Косиц, Любимовки, Малой Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагости и Успеновки были поражены живая сила и техника четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады охраны, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и одной бригады президента, а также пяти бригад территориальной обороны противника в районах Ахтырки, Белополья, Битицы, Глухова, Семеновки, Степановки, Сумов, Свессы, Песчаного, Павловки, Пустогорода, Радянского, Россошей, Раков и Ямполя.

За сутки ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. С начала боев на курском направлении потери противника составили более 12 000 военнослужащих.

ВС РФ выбили ВСУ из около 10 курских поселков

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие освободили около десяти населенных пунктов в Курской области. Алаудинов уточнил, что ВС РФ выбили ВСУ из населенных пунктов Снагость, Вишневка, 10-е Октября, Комаровка и Шептуховка. Среди других населенных пунктов, которые почти покинули украинские военнослужащие, – Апанасовка, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово. По его словам, во всех поселках ведется «зачистка и закрепление», после чего Минобороны объявит об их полном освобождении.

ВСУ отвели наемников из Курской области из-за потерь

Алаудинов также рассказал, что военные РФ уже не фиксируют в Курской области иностранных наемников, как это было в первые дни. По словам командира спецназа «Ахмат», иностранцев, принимающих участие в конфликте на стороне ВСУ, отвели из региона из-за больших потерь, и на сегодняшний день там остались только военнослужащие ВСУ и представители украинских формирований.

Переговоры с Киевом на тему отказа от ударов по энергообъектам потеряли актуальность

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что РФ была готова договориться с Украиной об отказе от ударов по энергообъектам, в том числе АЭС, и торговым судам. «Турция нам предложила <...> не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение, сказал: «Да, давайте. Давайте мы такое решение примем». <...> Для нас это было большое удивление, когда они [украинские власти] через какое-то время сказали: «Нет, нет, нет, мы не пойдем на такое соглашение», – сказал Шойгу. По словам секретаря Совбеза, переговоры с Украиной по этому вопросу больше неактуальны – до тех пор, пока ВСУ находятся на территории Курской области.

Смирнов попросил кабмин ускорить введение СЭЗ в Курской области

Глава Курской области Алексей Смирнов попросил российское правительство ускорить признание всей территории региона свободной экономической зоной (СЭЗ). Губернатор отметил, что в связи с ситуацией в регионе компании нуждаются в поддержке по части пролонгации кредитных договоров с сохранением выгодной процентной ставки или их списания с предприятий, производственная деятельность которых невозможна. Компаниям, находящимся в вынужденном простое, необходимо предоставить налоговые льготы и компенсации по выплатам зарплаты. Смирнов также предложил допустить приоритетное участие организаций региона в программах и нацпроектах федеральных ведомств по развитию территорий.

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