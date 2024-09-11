Что известно о боевых действиях в Курской области на 11 сентября

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что РФ была готова договориться с Украиной об отказе от ударов по энергообъектам, в том числе АЭС, и торговым судам. «Турция нам предложила <...> не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение, сказал: «Да, давайте. Давайте мы такое решение примем». <...> Для нас это было большое удивление, когда они [украинские власти] через какое-то время сказали: «Нет, нет, нет, мы не пойдем на такое соглашение», – сказал Шойгу. По словам секретаря Совбеза, переговоры с Украиной по этому вопросу больше неактуальны – до тех пор, пока ВСУ находятся на территории Курской области.