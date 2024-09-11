Алаудинов: Киев отвел иностранных наемников из Курской области из-за потерь
Иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, отвели из Курской области из-за больших потерь. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает «РИА Новости».
«Так как противник в первые дни понес очень большие ощутимые потери, я так понял, иностранцы тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент, иностранцев уже мы тут не фиксируем, как это было в первые дни», – рассказал он.
По словам Алаудинова, сейчас в Курской области остались только военнослужащие ВСУ и представители украинских формирований.
По данным Минобороны РФ, 10 августа ударом ракеты был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников на окраине Суджи, ликвидированы 15 боевиков. После этого военное ведомство больше не сообщало об уничтожении иностранных наемников на территории Курской области. Начиная с 8 сентября, комментируя отражение атаки ВСУ в Курской области, Минобороны уже несколько раз сообщало об ударах по позициям наемников в Сумской области Украины (граничит с Курской).
8 сентября Алаудинова допустил, что ВСУ могут «скоро полностью выдохнуться» в Курской области, поскольку противник несет большие потери, а российские войска «максимально уничтожили все, что можно было уничтожить, – и технику, и личный состав».
В Курской области уже больше месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.