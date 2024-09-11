Алаудинов: Киев отвел иностранных наемников из Курской области из-за потерь

«Так как противник в первые дни понес очень большие ощутимые потери, я так понял, иностранцы тоже понесли очень серьезные потери, мы фиксируем, что иностранцев отсюда уже оттянули на данный момент, иностранцев уже мы тут не фиксируем, как это было в первые дни», – рассказал он.