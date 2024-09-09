Алаудинов сообщил о попытках ВСУ прорываться на двух участках в Курской области
За последние сутки ВСУ попытались прорваться на двух участках в Курской области, их действия были пресечены. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Противник сегодня тоже пытался на двух участках продавиться. К нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет очень большие потери. Такими темпами, я думаю, он скоро полностью выдохнется, и мы уже сможем констатировать факт, что мы максимально уничтожили все, что можно было уничтожить, – и технику и личный состав», – сказал Алаудинов в видеообращении.
По его словам, Киев перекинул в Курскую область «очень большие ресурсы», Вооруженные силы (ВС) РФ стали активно продвигаться в Донбассе.
Отвечая на вопрос, почему ВСУ до сих пор не удалось выбить из Курской области, Алаудинов отметил, что изначально противник перебросил туда более 200 танков и свыше 400 единиц бронированной техники, а также 12 000 человек личного состава. После этого были подтянуты дополнительные силы и средства. Он подчеркнул, что «это все надо уничтожать и выводить Россию туда, где она изначально и должна была оказаться, – в победители».
В Курской области уже больше месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
8 августа, комментируя вторжение ВСУ, Алаудинов говорил, что «ничего критического, трагического не произошло». Он выражал уверенность, что ВСУ в Курской области потеряют последние свои резервы и спецоперация завершится в этом году победой России.