Отвечая на вопрос, почему ВСУ до сих пор не удалось выбить из Курской области, Алаудинов отметил, что изначально противник перебросил туда более 200 танков и свыше 400 единиц бронированной техники, а также 12 000 человек личного состава. После этого были подтянуты дополнительные силы и средства. Он подчеркнул, что «это все надо уничтожать и выводить Россию туда, где она изначально и должна была оказаться, – в победители».