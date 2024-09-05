Путин назвал священным долгом ВС России выбить ВСУ из Курской области

Глава государства также отметил, что одна из задач противника при атаке на Курскую область заключалась в том, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в РФ и посеять панику, но, наоборот, это привело к консолидации общества – «как всегда бывает в таких случаях в России». В частности, по словам президента, увеличилось число людей, которые заключают контракт с Минобороны.