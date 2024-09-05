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Путин назвал священным долгом ВС России выбить ВСУ из Курской области

Своей атакой ВСУ ослабили себя на ключевых направлениях
Ведомости

Священный долг Вооруженных сил (ВС) РФ – сделать все для того, чтобы выбросить противника с территории Курской области и надежно защитить граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего, мы должны думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов [ВСУ]. И вся страна, конечно, должна сделать все, чтобы этих людей поддержать», – сказал президент.

Путин добавил, что цель противника заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.

«Во-первых, наши Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его [противника] c приграничных территорий. И второе, самое главное, – никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в приграничные районы свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных», – отметил Путин.

Глава государства также отметил, что одна из задач противника при атаке на Курскую область заключалась в том, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в РФ и посеять панику, но, наоборот, это привело к консолидации общества – «как всегда бывает в таких случаях в России». В частности, по словам президента, увеличилось число людей, которые заключают контракт с Минобороны.

6 августа украинская армия вторглась на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО), а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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