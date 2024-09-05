Путин назвал священным долгом ВС России выбить ВСУ из Курской области

Путин назвал священным долгом ВС России выбить ВСУ из Курской областиСвоей атакой ВСУ ослабили себя на ключевых направлениях
Священный долг Вооруженных сил (ВС) РФ – сделать все для того, чтобы выбросить противника с территории Курской области и надежно защитить граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего, мы должны думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов [ВСУ]. И вся страна, конечно, должна сделать все, чтобы этих людей поддержать», – сказал президент.
Путин добавил, что цель противника заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.
«Во-первых, наши Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его [противника] c приграничных территорий. И второе, самое главное, – никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в приграничные районы свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных», – отметил Путин.
Глава государства также отметил, что одна из задач противника при атаке на Курскую область заключалась в том, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в РФ и посеять панику, но, наоборот, это привело к консолидации общества – «как всегда бывает в таких случаях в России». В частности, по словам президента, увеличилось число людей, которые заключают контракт с Минобороны.
6 августа украинская армия вторглась на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО), а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.