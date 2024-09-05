Алаудинов: ВСУ подтягивают ресурсы к Курской области

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, и уже почти месяц там продолжаются бои Вооруженных сил РФ и украинских военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.