Алаудинов: ВСУ подтягивают ресурсы к Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 сентября занимались подтягиванием новых сил к Курской области, заявил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Последние [украинские] батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», – сказал в видеообращении Алаудинов.
По его словам, на одном из направлений ВСУ уже попытались «затащить людей» и пошли «новым батальоном». Алаудинов заверил, что и этот батальон «будет перемолот и выплюнут» российскими военными.
ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, и уже почти месяц там продолжаются бои Вооруженных сил РФ и украинских военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.
8 августа Алаудинов говорил, что «ничего критического, трагического не произошло». По его словам, ВСУ в Курской области потеряют последние свои резервы, и спецоперация завершится в этом году победой России.