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Алаудинов: ВСУ подтягивают ресурсы к Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 сентября занимались подтягиванием новых сил к Курской области, заявил в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Последние [украинские] батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», – сказал в видеообращении Алаудинов.

По его словам, на одном из направлений ВСУ уже попытались «затащить людей» и пошли «новым батальоном». Алаудинов заверил, что и этот батальон «будет перемолот и выплюнут» российскими военными.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, и уже почти месяц там продолжаются бои Вооруженных сил РФ и украинских военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Из Курской области эвакуировались свыше 133 000 человек, из Белгородской области также выезжали мирные жители.

8 августа Алаудинов говорил, что «ничего критического, трагического не произошло». По его словам, ВСУ в Курской области потеряют последние свои резервы, и спецоперация завершится в этом году победой России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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