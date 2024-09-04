Бои в Курской области продолжаются 30-й день: главное

Бои в Курской области продолжаются 30-й день: главноеЗа все время столкновений ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих
Бои в Курской области между Вооруженными силами России и ВСУ продолжаются с 6 августа. В регионе по-прежнему действует режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Потери противника за весь период столкновений на Курском направлении превысили 9700 человек. ВС РФ продолжают операцию в регионе.
«Ведомости» собрали все, что известно о боях в Курской области на 4 сентября, а также главное об обстановке в Белгородской области. Там тоже продолжают действовать режимы КТО и ЧС федерального характера.
Сводка от Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка, сообщили в военном ведомстве. Помимо этого ВС РФ сорвали попытки атак противника в направлении Коренево, Ольговки и Погребков.
С помощью авиации и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, одной штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад, а также бригаде нацгвардии. В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия, направленные на выявление и уничтожение диверсионных групп противника.
ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов механизированных, десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны. За последние сутки ВСУ потеряли до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника превысили 9700 военнослужащих.
Главное от МЧС России
За последние сутки в Курскую область доставлено более 62 т гуманитарной помощи, сообщили в МЧС. Всего, по последним данным, 164 колонны перевезли в регион более 3900 т гумпомощи.
Очередная группа жителей Курской области отправится в Тверскую область 4 сентября. По последним данным, с родственниками воссоединились 530 семей. В 56 пунктах временного размещения Курской области находятся около 7000 жителей. К приему граждан готовы 530 ПВР по всей стране, их вместимость превышает 45 000 человек. Всего в таких пунктах размещены порядка 11 500 человек, в том числе 3500 детей.
Пиротехники МЧС продолжают уничтожать боеприпасы на территории Курской области. За последние сутки они обезвредили три боеприпаса. Всего с начала работы уничтожены 313 взрывоопасных предмета, обследовано 24 га земли.
В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести
Найдены свыше 500 пропавших при эвакуации жителей приграничных районов Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Этого удалось достичь при взаимодействии Российского Красного Креста (РКК), правительства региона и силовиков.
В региональном пункте РКК трудятся порядка 70 волонтеров. Ежедневно около 2000 человек приходят в пункт за помощью. Продуктовые и гигиенические наборы уже получили порядка 50 000 человек, а сертификаты на покупку лекарств – около 6000 жителей приграничья.
Обстановка в Белгородской области
В регионе продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. По данным за последние сутки, противник атаковал семь районов и округов, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По населенным пунктам Грайворонского городского округа ВСУ выпустили 37 боеприпасов во время трех обстрелов. В Шебекинском городском округе по населенным пунктам выпущен 41 боеприпас в ходе девяти обстрелов, совершены атаки с помощью четырех беспилотников. В Белгородском районе села подверглись атакам с помощью 12 боеприпасов в ходе одного обстрела.
Ответ странам НАТО и удары по энергообъектам Украины зимой
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что страны НАТО получат незамедлительный ответ со стороны России в случае новых террористических шагов со стороны Украины. По словам Захаровой, атаки на приграничье – на совести как Украины, так и ее «западных хозяев».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга сообщил, что решения об ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет принимать Минобороны. Он отметил, что энергетические объекты иногда имеют как косвенное, так и прямое отношение к военному потенциалу Украины. В связи с этим российские военные «делают все необходимое» для успешного продолжения спецоперации.