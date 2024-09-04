Бои в Курской области продолжаются 30-й день: главное

Очередная группа жителей Курской области отправится в Тверскую область 4 сентября. По последним данным, с родственниками воссоединились 530 семей. В 56 пунктах временного размещения Курской области находятся около 7000 жителей. К приему граждан готовы 530 ПВР по всей стране, их вместимость превышает 45 000 человек. Всего в таких пунктах размещены порядка 11 500 человек, в том числе 3500 детей.