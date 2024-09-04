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Алаудинов назвал бои в Курской области решающим сражением спецоперации

Ведомости

Нынешние события в Курской области являются решающим боем спецоперации, который завершит ее историю. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, пишет ТАСС.

«Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», – заявил Алаудинов, выразив уверенность, что Россия выйдет из этой спецоперации победителем.

По словам командира «Ахмата», за три недели украинская сторона понесла ощутимые потери и «долго вряд ли они вытянут», несмотря на то, что на курское направление были переброшены самые оснащенные западной техникой подразделения ВСУ.

«За счет того, что мы не сняли наши ресурсы с других участков фронта, донецкое направление уже пошло вперед, наши силы пошли вперед, и противник уже посыпался», – пояснил Алаудинов.

ВСУ вторглись на территорию России 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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