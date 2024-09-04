Алаудинов назвал бои в Курской области решающим сражением спецоперации
Нынешние события в Курской области являются решающим боем спецоперации, который завершит ее историю. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, пишет ТАСС.
«Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», – заявил Алаудинов, выразив уверенность, что Россия выйдет из этой спецоперации победителем.
По словам командира «Ахмата», за три недели украинская сторона понесла ощутимые потери и «долго вряд ли они вытянут», несмотря на то, что на курское направление были переброшены самые оснащенные западной техникой подразделения ВСУ.
«За счет того, что мы не сняли наши ресурсы с других участков фронта, донецкое направление уже пошло вперед, наши силы пошли вперед, и противник уже посыпался», – пояснил Алаудинов.
ВСУ вторглись на территорию России 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.