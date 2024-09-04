МИД РФ предупредил страны НАТО об ответе в случае террористических шагов Киева

3 сентября Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что США близки к достижению соглашения о поставке на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение принято не было. Было отмечено, что Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой.