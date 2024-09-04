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МИД РФ предупредил страны НАТО об ответе в случае террористических шагов Киева

Ведомости

Страны НАТО получат незамедлительный ответ со стороны России в случае новых террористических шагов Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в рамках Восточного экономического форума.

«Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном: в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительный. Думаю, многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни, и ответы будут крайне болезненными», – сказала дипломат.

В контексте темы об атаках киевского режима против мирного населения России, в том числе жителей Белгородской и Курской областей, Захарова подчеркнула, что эти преступления – на совести как Украины, так и ее «западных хозяев».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную эскалацию украинского конфликта до окончания срока президента США Джо Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, заявил, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». По словам представителя Кремля, США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.

3 сентября Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что США близки к достижению соглашения о поставке на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение принято не было. Было отмечено, что Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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