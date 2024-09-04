МИД РФ предупредил страны НАТО об ответе в случае террористических шагов Киева
Страны НАТО получат незамедлительный ответ со стороны России в случае новых террористических шагов Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в рамках Восточного экономического форума.
«Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном: в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительный. Думаю, многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни, и ответы будут крайне болезненными», – сказала дипломат.
В контексте темы об атаках киевского режима против мирного населения России, в том числе жителей Белгородской и Курской областей, Захарова подчеркнула, что эти преступления – на совести как Украины, так и ее «западных хозяев».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную эскалацию украинского конфликта до окончания срока президента США Джо Байдена, включая снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, заявил, что от администрации Байдена «можно всего ожидать». По словам представителя Кремля, США принимают «непосредственное участие в украинском конфликте», продолжают оказывать ей военную помощь и не стремятся к урегулированию ситуации.
3 сентября Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что США близки к достижению соглашения о поставке на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение принято не было. Было отмечено, что Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой.