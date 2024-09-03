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Reuters: дальнобойные ракеты JASSM могут войти в осенний пакет помощи Украине

Ведомости

США близки к достижению соглашения о поставке на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники агентства уточнили, что Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение об этом еще не было принято.

Сейчас Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS. Их дальность применения составляет до 300 км. Киев добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по российской территории, но в Вашингтоне не дают согласия на это из-за риска эскалации.

21 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием. По его словам, это укрепит самооборону Украины. 30 августа он уточнил, что снятие запретов для вооруженных сил Украины на удары по территории России не означает вступления Евросоюза в конфликт.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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