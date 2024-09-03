Reuters: дальнобойные ракеты JASSM могут войти в осенний пакет помощи Украине
США близки к достижению соглашения о поставке на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Собеседники агентства уточнили, что Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой. Ожидается, что о включении дальнобойных ракет в пакет вооружений будет объявлено осенью, но окончательное решение об этом еще не было принято.
Сейчас Украина имеет на вооружении поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS. Их дальность применения составляет до 300 км. Киев добивается отмены ограничения на использование этих снарядов для ударов по российской территории, но в Вашингтоне не дают согласия на это из-за риска эскалации.
21 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием. По его словам, это укрепит самооборону Украины. 30 августа он уточнил, что снятие запретов для вооруженных сил Украины на удары по территории России не означает вступления Евросоюза в конфликт.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине.