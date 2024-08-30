Боррель: снятие запретов на удары по России не означает вступления ЕС в конфликт
Снятие запретов для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по территории России не означает конфликта Евросоюза со страной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав минобороны ЕС.
«Смешно говорить о том, что разрешение ударов европейским оружием по российской территории означает войну с Москвой. Мы не находимся в состоянии войны с Москвой», – сказал он, подчеркнув, что ЕС поддерживает Украину (цитата по «РИА Новости»).
21 августа Боррель призвал разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России западным оружием. По его словам, это укрепит самооборону Украины.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.
С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России и украинских формирований. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. Минобороны РФ регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в Курской области.