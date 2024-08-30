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ЕС по состоянию на конец августа обучит 60 000 военнослужащих Украины

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) обучат на своей территории 60 000 военнослужащих из Украины по состоянию на 31 августа, сообщил журналистам парламентский статс-секретарь в минобороны Германии Томас Хичлер.

«Мы на завтрашний день достигнем целевого показателя в 60 000 украинских военных, которые проходят подготовку в ЕС», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Хичлера, в Германии до конца года подготовку пройдут 10 000 военнослужащих.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что подготовка украинских солдат на территории стран ЕС будет расширена, добавил ТАСС. «Цель была подготовить 60 000, мы ее повысим, и я позже расскажу, насколько. Это самая эффективная тренировочная миссия Евросоюза», – сказал Боррель.

В конце июня Финляндия подтвердила, что на территории страны обучаются военнослужащие ВСУ. Финские военные инструкторы подготовили тысячи военнослужащих ВСУ. Кроме работы на территории Финляндии инструкторы обучали украинских солдат в других странах. 50 специалистов были задействованы в учениях в рамках миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUMAM).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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