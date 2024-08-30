ЕС по состоянию на конец августа обучит 60 000 военнослужащих Украины

«Мы на завтрашний день достигнем целевого показателя в 60 000 украинских военных, которые проходят подготовку в ЕС», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Хичлера, в Германии до конца года подготовку пройдут 10 000 военнослужащих.