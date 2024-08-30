ЕС по состоянию на конец августа обучит 60 000 военнослужащих Украины
Страны Евросоюза (ЕС) обучат на своей территории 60 000 военнослужащих из Украины по состоянию на 31 августа, сообщил журналистам парламентский статс-секретарь в минобороны Германии Томас Хичлер.
«Мы на завтрашний день достигнем целевого показателя в 60 000 украинских военных, которые проходят подготовку в ЕС», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Хичлера, в Германии до конца года подготовку пройдут 10 000 военнослужащих.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что подготовка украинских солдат на территории стран ЕС будет расширена, добавил ТАСС. «Цель была подготовить 60 000, мы ее повысим, и я позже расскажу, насколько. Это самая эффективная тренировочная миссия Евросоюза», – сказал Боррель.
В конце июня Финляндия подтвердила, что на территории страны обучаются военнослужащие ВСУ. Финские военные инструкторы подготовили тысячи военнослужащих ВСУ. Кроме работы на территории Финляндии инструкторы обучали украинских солдат в других странах. 50 специалистов были задействованы в учениях в рамках миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUMAM).