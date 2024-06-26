Финляндия подтвердила подготовку солдат ВСУ на своей территории

Помимо обучения у финских инструкторов украинские военнослужащие получают помощь от Франции и других стран Запада. 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские инструкторы планируют обучить 4500 военнослужащих ВСУ, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине. До этого в конце мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину.