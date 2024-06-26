Финляндия подтвердила подготовку солдат ВСУ на своей территории
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что страна обучает военнослужащих ВСУ на своей территории. Его слова приводит издание Helsingin Sanomat.
«У нас были небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Это часть обычной оперативной подготовки для [использования] переданных боевых систем», – заявил он.
Отмечается, что финские военные инструкторы подготовили тысячи военнослужащих ВСУ. Кроме работы на территории Финляндии инструкторы обучали украинских солдат в других странах. 20 инструкторов принимали участие в операции Interflex – программе подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании. Еще 50 специалистов были задействованы в учениях в рамках миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUMAM).
Финский министр обороны отмечает, что в двух этих случаях инструкторами в большинстве своем были кадровые служащие вооруженных сил страны. Но среди инструкторов также были и резервисты. Они провели военнослужащим ВСУ обучение, затрагивающее базовую и более продвинутую военную подготовку.
Помимо обучения у финских инструкторов украинские военнослужащие получают помощь от Франции и других стран Запада. 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские инструкторы планируют обучить 4500 военнослужащих ВСУ, а также обеспечить их оружием и боеприпасами. Он подчеркнул, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине. До этого в конце мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину.