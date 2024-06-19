Французская Thales подписала три оборонных соглашения с Украиной
Крупнейшая технологическая промышленная группа Франции Thales подписала три стратегических соглашения с Украиной, направленные на поддержку ее обороноспособности. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба компании.
Соглашения подписаны под эгидой министерства вооруженных сил Франции и министерства стратегической промышленности Украины. Они направлены на усиление поддержки ВСУ. Сотрудничество затрагивает такие области, как радиоэлектронная борьба, тактическая связь, системы противовоздушной обороны и радары, а также беспилотные летательные системы.
Первое соглашение закрепляет намерение Thales построить совместное предприятие на Украине, которое облегчит поставку и эксплуатацию оборудования для систем обороны. Согласно второму соглашению, Thales обеспечит обслуживание и тестирование систем радиоэлектронной борьбы – оно позволит сократить цикл ремонта и технического обслуживания. Третье соглашение предполагает совместную разработку и производство беспилотной летательной системы, которая способна транспортировать и сбрасывать боеприпасы.
17 июня стало известно, что Thales собирается нарастить производство минометных снарядов до 80 000 единиц в год к 2026 г. для выполнения заказа минобороны Франции. Боеприпасы поставят военным подразделениям для буксируемых и монтируемых на бронемашины минометов системы MEPAC. Поставки запланированы с конца 2024 г. по 2029 г.