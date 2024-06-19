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Французская Thales подписала три оборонных соглашения с Украиной

Ведомости

Крупнейшая технологическая промышленная группа Франции Thales подписала три стратегических соглашения с Украиной, направленные на поддержку ее обороноспособности. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба компании.

Соглашения подписаны под эгидой министерства вооруженных сил Франции и министерства стратегической промышленности Украины. Они направлены на усиление поддержки ВСУ. Сотрудничество затрагивает такие области, как радиоэлектронная борьба, тактическая связь, системы противовоздушной обороны и радары, а также беспилотные летательные системы.

Первое соглашение закрепляет намерение Thales построить совместное предприятие на Украине, которое облегчит поставку и эксплуатацию оборудования для систем обороны. Согласно второму соглашению, Thales обеспечит обслуживание и тестирование систем радиоэлектронной борьбы – оно позволит сократить цикл ремонта и технического обслуживания. Третье соглашение предполагает совместную разработку и производство беспилотной летательной системы, которая способна транспортировать и сбрасывать боеприпасы.

17 июня стало известно, что Thales собирается нарастить производство минометных снарядов до 80 000 единиц в год к 2026 г. для выполнения заказа минобороны Франции. Боеприпасы поставят военным подразделениям для буксируемых и монтируемых на бронемашины минометов системы MEPAC. Поставки запланированы с конца 2024 г. по 2029 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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