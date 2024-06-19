Французская Thales подписала три оборонных соглашения с Украиной

17 июня стало известно, что Thales собирается нарастить производство минометных снарядов до 80 000 единиц в год к 2026 г. для выполнения заказа минобороны Франции. Боеприпасы поставят военным подразделениям для буксируемых и монтируемых на бронемашины минометов системы MEPAC. Поставки запланированы с конца 2024 г. по 2029 г.