Thales в четыре раза нарастит производство минометных снарядов к 2026 году
Крупнейшая технологическая промышленная группа Франции Thales собирается нарастить производство минометных снарядов до 80 000 единиц к 2026 г. для выполнения заказа минобороны страны, сообщается на сайте компании.
«Для выполнения нового заказа Thales значительно увеличит объемы производства на своем заводе Ла-Ферте-Сен-Обен под Орлеаном, который в 2023 г. выпустил 20 000 120-мм минометных мин, а к 2026 г. будет производить более 80 000 в год», – говорится в сообщении.
Эти боеприпасы будут поставлены военным подразделениям для буксируемых и монтируемых на бронемашины минометов системы MEPAC. Поставки в рамках контрактов запланированы с конца 2024 г. по 2029 г.
6 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах обучить 4500 украинских военных и обеспечить их оружием и боеприпасами. Он отметил, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.
27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать в страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 июня заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию и у иностранных специалистов, которые могут там находиться, не будет никакого иммунитета от ударов Вооруженных сил РФ.