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Thales в четыре раза нарастит производство минометных снарядов к 2026 году

Ведомости

Крупнейшая технологическая промышленная группа Франции Thales собирается нарастить производство минометных снарядов до 80 000 единиц к 2026 г. для выполнения заказа минобороны страны, сообщается на сайте компании.

«Для выполнения нового заказа Thales значительно увеличит объемы производства на своем заводе Ла-Ферте-Сен-Обен под Орлеаном, который в 2023 г. выпустил 20 000 120-мм минометных мин, а к 2026 г. будет производить более 80 000 в год», – говорится в сообщении.

Эти боеприпасы будут поставлены военным подразделениям для буксируемых и монтируемых на бронемашины минометов системы MEPAC. Поставки в рамках контрактов запланированы с конца 2024 г. по 2029 г.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах обучить 4500 украинских военных и обеспечить их оружием и боеприпасами. Он отметил, что на данный момент речь не идет о французских солдатах на Украине.

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать в страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 июня заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию и у иностранных специалистов, которые могут там находиться, не будет никакого иммунитета от ударов Вооруженных сил РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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