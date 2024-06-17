Thales в четыре раза нарастит производство минометных снарядов к 2026 году

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать в страну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 июня заявил, что Россия будет продолжать спецоперацию и у иностранных специалистов, которые могут там находиться, не будет никакого иммунитета от ударов Вооруженных сил РФ.